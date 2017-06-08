В погоне за гусевскими лихачами гаишникам пришлось применить оружие

Вчера в четыре утра во Владимире в районе улицы Гагарина инспектора ДПС потребовали остановиться автомобиль «Ауди-80». Водитель проигнорировал это требование и, наоборот, прибавил газу. Началась погоня.

В ходе преследования инспектора через громкоговоритель приказывали находившемуся за рулём «Ауди» немедленно остановиться и предупреждали, что в противном случае применят табельное оружие. Водитель иномарки, слыша это, лишь увеличивал скорость и обгонял попутные автомобили, пренебрегая светофорами и запрещающими знаками.

Погоня продолжалась по федеральной трассе до поворота на деревню Мокеево Камешковского района. Здесь инспектор сначала два раза выстрелил в воздух, затем – несколько раз по колесам «Ауди». В результате были пробиты три колеса. Машина ещё до конца не остановилась, как из неё выскочили трое молодых людей и побежали через деревню в лес.

Двое лихачей пытались перелезть через забор ближайшего дома, но их поймали. Вскоре задержали и третьего. Машина «Ауди-80», которую водитель не заглушил, по уклону стала двигаться дальше и врезалась в патрульный автомобиль. Никто из инспекторов не пострадал.

Молодые люди оказались жителями города Гусь-Хрустального. Никому из них машина не принадлежала. При осмотре автомобиля «Ауди-80» было установлено, что замок зажигания соединен напрямую – путем смыкания электрических проводов. На данный момент ведется следствие, водитель и пассажиры находятся в РОВД.