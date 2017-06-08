Владимирцев снова зовут на городской велоквест

Сегодня во Владимире пройдет очередной велоквест. В течение 100 минут участникам команды предстоит расшифровать задание и найти место в городе (например, здание, памятник, мемориальная доска), о котором идет речь, быстро добраться до загаданного объекта и выполнить задание, указанное в контрольном листе.

Принять участие в велоквесте смогут команды в составе 2 или 3 человек, а также индивидуальные велосипедисты.

Возраст участников от 16 лет. Для участия несовершеннолетних необходимо разрешение родителей или официальных представителей. Участие лиц, не достигших возраста 16 лет — только в присутствии родителей или официальных представителей (требуется предоставить соответствующий документ).

Для участия необходимо направить заявку на электронную почту blinov.a.g@mail.ru или в личные сообщения в социальной сети Вконтакте. В заявке указать: ФИО участников, возраст, название команды, контактный телефон и адрес электронной почты капитана команды. Вместе с заявкой предоставить организаторам разрешение родителей или официальных представителей на участие несовершеннолетних в команде.

Команда может заявиться на игру без предварительной регистрации. Для этого необходимо появиться на старте не позднее, чем за 15 минут до старта игры, зарегистрироваться и предоставить все необходимые разрешения.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Любителей квестов на велосипеде будут ждать в сквере Липки. Начало регистрации – 18.15. Общий старт в 19.00.

Фото: http://vtambove.ru/news/freetime/88652/photo/964/item/1650062/?forceMobile=1