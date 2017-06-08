Ребёнок в заявку не попал

Прокуратура Судогодского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту отказа в обеспечении лекарственными средствами ее несовершеннолетней дочери.

Установлено, что девочка, 2005 года рождения является ребенком-инвалидом. В феврале 2016 года ей был поставлен диагноз «Эпилепсия» и на основании решения врачебной комиссии назначено получение дорогостоящего препарата «Левитерацетам». Для девочки он является жизненно важным и не подлежит замене.

Несмотря на это, своевременно получить лекарство не удалось. Как оказалось, на момент его назначения заявка лечебного учреждения на 2016 год была уже сформирована. По результатам дополнительной заявки лекарство ребенку стало предоставляться только в декабре 2016 года.

До этого времени мать ребенка была вынуждена приобретать лекарство за свой счет. Всего ею было потрачено около 30 тысяч рублей.

“Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав несовершеннолетней с требованием о взыскании с департамента здравоохранения администрации Владимирской области денежных средств, затраченных на лечение в указанном выше размере”, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Заявление прокурора удовлетворено, деньги взысканы с ответчика.

Фото: http://www.go64.ru/news/1498148