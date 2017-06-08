В регионе-33 задержан один из лидеров таджикской мафии

О поимке подозреваемого со ссылкой на МВД РФ сообщило сегодня агентство «Росбалт». По его данным, один из лидеров таджикской мафии – Лутфулло Мухамадиев был задержан в городе Вязники. Приехав из Таджикистана в Россию, он создал в московском регионе мощную криминальную бригаду, дань которой платит значительная часть мигрантов из Средней Азии, работающих на столичных рынках.

По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, последнее время Лутфулло вел почти подпольный образ жизни, поскольку являлся участником целого ряда криминальных «разборок». В Вязниках находилось одно из его убежищ (агентство не уточняет, квартира это или частный дом).

Сотрудники ГУУР МВД РФ узнали, что он приедет во Владимирскую область – здесь его и задержали. Лутфулло хранил у себя гранаты, наркотики, а также литературу с признаками экстремизма. Сейчас она передана на экспертизу, поэтому в отношении него пока возбуждено дело по статьям УК РФ 222 (незаконное хранение оружия) и 228 (незаконное хранение наркотиков).

Таким образом был нанесен серьезный урон одному из самых мощных таджикских мафиозных кланов, лидером которого считается «авторитет» Хаджи Абуджаборр. Лутфулло с бригадой составляли основную его силовую поддержку.

По оперативным данным, Лутфулло принимал участие в побоище на Хованском кладбище. Осенью 2016 года его обстреляли на «стрелке» в Москве, но Лутфулло остался в живых. В марте 2017 года в районе Измайлово произошла масштабная стычка между бригадами Лутфулло и его давнего противника, «авторитета» Рустама Эшона, который сейчас тесно сотрудничает в Москве с кланом «вора в законе» Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Переговоры закончились дракой и стрельбой.

Фото: https://media.nakanune.ru/images/pictures/image_big_26178.jpg