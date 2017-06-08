Во Владимире на Ерофеевском спуске запустили корабль

Вчера на Ерофеевском спуске владимирские специалисты-озеленители создали новое творение – цветочный корабль. Его металлическое основание рабочие стали собирать ещё на прошлой неделе.

На основание поставлен каркас, декорированный пластиком – внешне получилось вполне себе морское судно, напоминающее каравеллу или галеон. Везёт он, правда, не испанские сокровища, а землю с цветами.

Парусами стали зеленые вазоны, в которых так же виднеются много разноцветных бутонов. Вокруг корабля ещё ведутся работы. В центре цветочная клумба сделана в виде треугольника, по бокам же пока голая земля. Мужчины в оранжевых, а женщины в желтых жилетах трудятся на клумбе с восьми утра.

Напомним, что ранее в Добром на Суздальском проспекте, Комиссарова и Добросельской появились цветочные композиции. В центре клумб там стоят телеги и мельницы, они тоже украшены цветами. А вот ослик на Гастелло и павлин на Батурина еще пока ждут своего часа.