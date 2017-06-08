Жалоба признана необоснованной

06 июня 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Мир Копий» (г.Владимир) на действия заказчика при проведении электронного аукциона на закупку материалов и комплектующих для оргтехники для нужд администрации Вязниковского района Владимирской области.

По мнению заявителя, заказчиком неправомерно при заключении контракта с победителем указанного электронного аукциона ООО «Мир Копий» применены положения приказа Минэкономразвития РФ от 25.03.2014 № 155 и снижена цена контракта от предложенной победителем цены на 15 %. Вместе с тем, большая часть товара, являющаяся предметом закупки, в РФ не производится.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Мир Копий» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.