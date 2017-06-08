Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Мир Копий» (г.Владимир) на действия заказчика признана необоснованной

17 0
17 0

06 июня  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Мир Копий» (г.Владимир) на  действия  заказчика при проведении электронного аукциона на закупку материалов и комплектующих для оргтехники для нужд администрации Вязниковского района Владимирской области.

По мнению заявителя, заказчиком неправомерно при заключении контракта с победителем указанного электронного аукциона ООО «Мир Копий» применены положения приказа Минэкономразвития РФ от 25.03.2014 № 155 и снижена цена контракта от предложенной победителем цены на 15 %. Вместе с тем,  большая часть товара, являющаяся предметом закупки,  в РФ не производится.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Мир Копий» по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

 

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы