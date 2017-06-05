Под Александровом «Лада-Веста» снесла кирпичный забор

Авария произошла 4 июня в городе Карабаново. 44-летний водитель «Лады-Веста» не справился с управлением и, съехав с дороги, на высокой скорости врезался в кирпичный забор частного жилого дома.

От полученных травм водитель скончался в тот же день в больнице. У одного из пассажиров, 43-летней женщины, серьезные повреждения. Врачи скорой помощи диагностировали у нее перелом ребер, травму позвоночника и разрыв легкого. Она находится в больнице.

Второй пассажир тоже был госпитализирован с первоначальным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма и ушиб лобной части головы».

Еще одна серьезная авария в Александровском районе произошла 2 июня. Водитель грузовика с полуприцепом при выезде на главную дорогу не уступил дорогу другой такой же фуре и не смог увернуться от удара с «Ладой», ехавшей по соседней полосе. В результате аварии пострадали трое: водитель и два пассажира легковушки. Все госпитализированы. Один пассажир – 12-летний мальчик, был пристегнут ремнем безопасности.

Кроме того, в выходные зарегистрировано две аварии с участием пассажирских автобусов. Так, 3 июня во Владимире на улице Мира водитель «МАНа» не успел затормозить перед светофором и врезался в попутный автобус марки «Волгобас», который от удара выскочил на перекресток.

В результате аварии пострадал один пассажир автобуса «МАН» – 55-летняя женщина. Она была доставлена в БСП и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

В тот же день в Собинском районе случилась похожая авария на светофоре, но с участием сразу пяти транспортных средств. Автобус «МАН» врезался в другой автобус той же марки, а тот от удара въехал сразу в три легковушки: «Киа-Сид», «Фольксваген-Пассат», «Деу-Гентра». В результате аварии пострадал водитель одного из автобусов и два пассажира «Киа-Сид».