Чем запомнится Елена Мазанько владимирцам

«Я вам не доверяю и работать с вами не буду!» – с этой фразы началась карьера теперь уже ставшей скандально известной Елены Мазанько во Владимирской области. Именно так и.о.губернатора Светлана Орлова 1 июля 2013 года анонсировала очередное громкое увольнение в обладминистрации. Она «провожала» вице-губернатора Александра Денисова, возглавлявшего департамент земельных и имущественных отношений области. На его место и пришла Елена Мазанько.

Земля и бизнес

Любопытно, что тогда Светлана Юрьевна рассказала, почему увольняет зама. По её словам, ещё в 2006 году в областной администрации был создан некий фонд, в который победители торгов отчисляли 1,7%. «Никто не знает, сколько денег собрали в фонд с 2006 года, куда они шли. Вообще, при чем тут фонд, если есть электронная площадка? Это коррупционная норма», – негодовала тогда еще временно исполнявшая обязанности губернатора Владимирской области.

Спустя 4 года никаких новых подробностей о той «коррупционной норме» не появилось. Зато два вице-губернатора стали фигурантами уголовных дел по подозрению во взяточничестве: Дмитрий Хвостов и Елена Мазанько.

За Дмитрием Анатольевичем, как говорят знающие люди, наблюдали люди при полномочиях давно. И его задержание произошло в тот момент, когда он уже стал экс-вице-губернатором. Однако этапировали его для разбирательства по существу в областной центр.

Елену Ивановну задержали во Владимире, но с ней ситуация иная: у неё статус действующего вице-губернатора. Елена Мазанько распоряжалась региональным имуществом и землёй без малого 4 года. И делала это достаточно «громко».

В том самом, вошедшим теперь в материалы уголовного дела 2014 году, Елена Ивановна пошла «крестовым» походом против муниципалов, которые, по её мнению, излишне благоволят предпринимателям и позволяют занижать кадастровую стоимость муниципальной земли. В итоге – снижаются бюджетные поступления. Елена Ивановна всё посчитала и под занавес 2014 года сообщила журналистам, что бюджетные сборы от налога на землю сократились на 20%, а это около 400 млн рублей.

Свою озабоченность высказали и налоговики. В открытом доступе появились данные областного управления налоговой службы. Согласно им, за 2013-2014 годы снижение кадастровой стоимости региональных земель в общей сложности оценено в 30 млрд рублей.

И следующие два года тема нехороших глав и бизнесменов, которые только думают, как обобрать бюджет была одной из топовых. Муниципалитеты призывали судиться за пересмотр кадастровой стоимости. Не пойдёте в суд, срежем субсидии, – открыто намекали им.

А в 2016 году вектор динамичного развития земельных отношений стал несколько меняться. Во-первых, выяснилось, что палку всё же перегнули. Муниципалитеты поднятыми руками народных избранников в некоторых случаях так задрали ставки налога, что бизнесмены зароптали. В некоторых районах кадастровая стоимость земли выросла в 10 раз!

Администрация области, впрочем, официально заявила, что увеличение кадастровой стоимости земли после проведенной переоценки за 5 лет произошло не более чем на 5% участков. Однако к этому времени у уполномоченного по защите прав предпринимателей скопилось почти сто жалоб на «земельный беспредел».

Во-вторых, региональная власть взялась пересматривать ставку арендной платы на земли сельхозназначения. Сгоряча «зарядили» по полной всем. Фермеры схватились за голову: земля резко подорожала! В итоге решили включить «заднюю»: максимальную ставку арендной платы на земли сельхозназначения снизили с 2,5% от кадастровой стоимости до 1,5%. Речь шла только об обрабатываемых площадях, используемых по назначению.

Ёршики и декларации

Едва остыл «земельный скандал» с участием Елены Ивановны, который так и осталась уверенной в своей правоте – брать за землю по полной, как грянул новый. Журналисты на сайте госзакупок нашли интересный лот.

Управление административными зданиями администрации Владимирской области закупило на 1,9 млн рублей, видимо, прекраснейшие предметы интерьера, в том числе шкаф из массива бука с отделкой из слоновой кости за 600 тысяч рублей, элитную итальянскую сантехнику и туалетный ершик за 23 тысячи рублей. Последнее чудесное приобретение стало нарицательным. Общественность стала живо интересоваться «золотыми ёршиками».

Губернатор Светлана Орлова дала поручение расторгнуть договор поставки. А руководителю учреждения Наталье Мельник был объявлен выговор. В этой ситуации слово взяла снова Елена Ивановна.

Она отметила, что департамент имущественных и земельных отношений вроде как и ни при чём. Он – уполномоченным органом, который только технически определяет поставщика товаров или услуг. А сама закупка – совершенно рядовая.

– Мы выявляем, кто будет исполнять контракт, поставщика. Способ закупки, ее необходимость, цена, место закупки – за это отвечает бюджетное учреждение. В данном случае это была абсолютно рядовая закупка. Все, что касается ГБУ, – мы выполняем стратегические цели, когда идет защита государственного задания. Вот тогда мы садимся и обсуждаем. А здесь шла закупка из внебюджетных средств. Куда, чего и как – все эти вопросы надо задавать непосредственно руководителю бюджетного учреждения, – сказала она тогда.

Елена Мазанько во многих случаях не боялась быть заметной. Вспомним хотя бы, как она «прогоняла» в отставку глав Александровского и Киржачского районов. «Если мужик себя уважает, он просто возьмет, встанет и уйдет! Ну, не справился, значит», – заметила тогда она.

На публике Елена Ивановна была всегда подчёркнута официальной. Внешне это проявлялось в том, что чаще всего чиновница выбирала строгие костюмы. Ярких брендовых вещей в её официальном гардеробе было замечено немного. Запомнились, пожалуй, насыщенно сиреневые бутильоны, в которых она появилась однажды.

Судя по официальной декларации, так же ровно складывалось и материальное положение в доме Елены Мазанько. В декларации прошлого года (как и позапрошлого) она отчиталась о 2,4 млн рублей. У неё и у мужа – по большой квартире. Два года назад было еще и по «Mercedes-Benz GL 350». Сейчас остался только один. Доход у мужа, который при вице-губернаторстве жены переехал во Владимир и встал у руля отделения Пенсионного фонда, составил 2,1 млн рублей.

Жила ли Елена Ивановна по средствам – разберется Следственный Комитет. В ближайшие несколько месяцев появятся новые подробности. «Призыв» следит за развитием ситуации.

Фото: https://ii1.photoclub.by/images/main58/589972_main.jpg