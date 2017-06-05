Суздальскую ЦРБ‍ отремонтируют по решению суда

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали об итогах проведенной проверки в Суздальской районной больнице.

Сообщается, что она касалась соблюдения лечебным заведением требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Выяснилось, что помещения педиатрического отделения больницы требует косметического ремонта: на стенах и потолке осыпается штукатурка, линолеум в палатах порван. В хирургическом отделении не хватает стульев, в терапевтическом отделении – тумбочек, имеющая в больнице мебель изношена и требует замены.

Кроме того, в больнице ненадлежащим образом соблюдался противопожарный режим.

Суздальский межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями обязать учреждение здравоохранения устранить выявленные нарушения, а департамент здравоохранения администрации Владимирской области – выделить финансирование на указанные цели.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Фото: http://pachelma.rpach.pnzreg.ru/files/pach_pachelma_pnzreg_ru/bolnica.jpg