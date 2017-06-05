ВТБ развивает сотрудничество с группой «Росгеология»

Средства были выданы АО «Росгео», АО «Иркутскгеофизика», АО НПЦ «Недра», АО «Южморгеология». Цель финансирования – пополнение оборотных средств компаний в рамках выполнения контрактных обязательств с заказчиками. Сроки финансирования – от 1 года до 3 лет.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Росгеология» – один из стремительно развивающихся государственных холдингов, выполняющих функционал, связанный с поддержанием и пополнением информационной и научной базы о национальных природных запасах. Партнерство ВТБ с холдингом является одной из стратегических целей в развитии взаимоотношений банка с федеральными органами государственной власти и их подведомственными организациями».