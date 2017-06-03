Праздник леса из Андреево перенесут на стадион в Судогде

Карлу Тюрмеру и не снилось. В Судогде решают судьбу Праздника леса. В планах районной администрации – перенести основные торжества из поселка Андреево в райцентр.

С 2008 года в посёлке в третью субботу сентября проводится Праздник леса. Местом его проведения, как казалось многим, логично выбрано Андреево. Вокруг него сегодня шумят леса, заложенные учёным-лесоводом Карлом Тюрмером в 1892-1900 годах.

За 9 лет организаторы Праздника леса в Андреево превратили его в масштабное событие. Официальная часть с чествованием лучших работников отрасли сменяется большой развлекательной программой с театрализованными представлениями и конкурсами. В последние годы Праздник леса собирал значительное количество гостей со всей области и из соседних регионов.

Более того, в прошлом году на региональном этапе конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» (Северо-Западный и Центральный федеральные округа) организаторы Праздника леса в Андреево завоевали второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

И вот на последнем заседании Совета народных депутатов Судогодского района возник вопрос о переносе праздника в райцентр. Судя по всему, раскрученное андреевцами мероприятие заинтересовало теперь районные власти. Кстати, в этом году это будет День леса. Глава администрации района Александр Смирнов уверен, что новая прописка сулит лесникам и их поклонникам, прежде всего, усиленное финансирование. Наши коллеги из судогодской районной газеты приводят его выступление на Совете, в котором он, говорит о возможностях проведения праздника в Судогде на «совершенно ином уровне».

«Бюджет этого мероприятия в Андреево – около 400 тысяч рублей, в Судогде – более двух миллионов. День леса объединит в себе сразу несколько мероприятий – к примеру, бардовский фестиваль, День города. То есть фактически средства, ранее предусмотренные на их организацию, будут вложены в один большой праздник», – заметил он, выступая перед депутатами. Александр Смирнов считает, что праздник смогут увидеть не менее 10 тысяч человек. Судя по планам администрации, центр празднований будет смещён из леса на стадион «Красный химик», где, по словам Смирнова, есть «большие возможности обеспечить празднику достойную и красивую площадку».

При этом глава администрации замечает, что «никто не запрещает и жителям Андреево провести чествование работников лесной отрасли, организовать свое мероприятие».

Большие сомнения в целесообразности переноса праздника высказал депутат райсовета Иван Андреев. Но ни его, ни мнение жителей власти пока не услышали.