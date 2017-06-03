Жительница Юрьев-Польского щедро поделилась наличностью с земляками

Пресс-служба Управления МВД России по Владимирской области сегодня сообщает о том, как граждане собственноручно помогают отбирать у них кровно нажитые, а потом просят полицейских вернуть всё, как было.

28 мая в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 47-летняя местная жительница. Она пошла в магазин и обронила кошелёк. А чуть позже узнала, что кто-то его удачно нашёл: ей на телефон пришло смс-сообщение о снятии с её карты денег – 64 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска подключились к делу и установили личности двоих подозреваемых. Ими оказались 34-х и 37-летний жители города Юрьев – Польского.

Мужчин задержали. Они признались в снятии наличности и рассказали, как удалось поживиться. Кошелёк счастливчики нашли на улице. Открыли его, увидели банковскую карту, а рядом с ней – листочек с пин-кодом. Таким подарком решили воспользоваться сразу: проверили баланс карты и опустошили её.

Полицейские заставили вернуть чужие банкноты. Мужчины стали фигурантами уголовного дела по факту кражи.

фото: 1tulatv.ru.