«Принципиального» алиментщика разыскали спустя 4 года

Принципы до ареста довели. В пресс-службе регионального УФССП рассказали об очередном злостном неплательщике алиментов. Примечательно, что разыскать его удалось в День защиты детей. И не просто разыскать, но и составить на него административный протокол, а также препроводить в изолятор временного содержания на 10 суток.

К слову, исполнительный лист о взыскании алиментов на данного гражданина, официально зарегистрированного в пос. Коммунар, был возбужден еще осенью 2013 года.

Но, как часто это бывает, адрес был только на бумаге, а сам должник там уже давно не проживал. Все повестки, переданные его родственникам, были проигнорированы, у судебного пристава – исполнителя за 4 года должник не появился ни разу. Алименты он так и платил.

На 27 мая текущего года его задолженность по алиментам составляла свыше 400 тыс. рублей.

В начале мая должник был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки было установлено, что из-за накопленных долгов он не имел право садиться за руль автомобиля. На основании этого в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Рассмотрение данного протокола в мировом суде Октябрьского района было назначено на 1 июня. Об этом узнали приставы и с нетерпением ждали встречи с должником, гадая: придет он в суд или нет?

Как только мужчина появился в суде, на него был составлен протокол о неуплате алиментов, рассмотренный судьей спустя час.

В ходе заседания должник своей вины не признал. По его словам, он регулярно видится с дочерью, покупает ей игрушки и вещи, а деньги не платит бывшей жене принципиально, чтобы «на себя не тратила».

Рассмотрев все обстоятельства дела, в том числе сумму задолженности, нахождение должника в розыске и т.п., суд назначил должнику административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

«Такое наказание стало для должника полной неожиданностью, ведь теперь придется объясняться перед начальством на работе, из-за каких таких принципов он просидел в изоляторе временного содержания 10 суток!», – отмечают судебные приставы.

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