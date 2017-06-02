Жители деревни Зайково надеются, что всё будет по совести

Накануне дня Победы в «Призыве» вышел материал «Глава Кольчугинского района помог вернуть долг за обелиск». Там сообщалось о сложностях, возникших с установкой памятника воинам, призванным из деревни Зайково и погибшим на фронтах Великой Отечественной. В частности, говорилось о том, что предприниматели, выполнявшие заказ по установке обелиска, выставили счёт жителям Зайково. А тем (по большей части, людям пожилым) расплатиться затруднительно – они и обратились к главе района, который помог.

После этого к нам в редакцию пришло письмо председателя КТОС №9 города Кольчугино И.Н. Денисовой, в чьем ведении находится и деревня Зайково. У неё несколько иная версия событий. В частности, она говорит о том, что упомянутые предприниматели – люди совестливые и порядочные, проблемы земляков понимают и на немедленном возвращении долга ни раньше, ни теперь не настаивали. Теперь – потому что помощи от руководителя муниципалитета, собственно, ещё и не было. Впрочем, даём слово Ирине Николаевне:

«На территории, вверенной мне, расположено шесть обелисков, тем или иным способом установленных в советские годы. При подготовке празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена ревизия и ремонт всех обелисков. Самое печальное состояние памятника было в дер. Зайково: дренажная труба, установлена вертикально на тумбе, где была нарисована красками Спасская башня. На постаменте расположены мраморные доски, на которых ватными палочками ежегодно подрисовывали облетевшие буквы имён павших воинов.

В 2010 году, в беседе с дочерью одного из погибших, чье имя было высечено на обелиске мы осторожно проговорили о том, что обелиск морально устарел, выявилось искажение в отчестве (Игнатьевич – Ипатович) и неплохо бы его заменить на новый, более современный и с уточненными данными.

Наша мечта оказалась зернышком, которое начало прорастать. Провели сход жителей, где все высказались единогласно за реконструкцию обелиска. Нарисовали эскиз нового памятника, какой бы хотели видеть в своей деревне. Нашли подрядчика, первоначально сумма по смете была 189 900 рублей. Открыли счет, обратились через местные СМИ к жителям города и района, к общественным организациям по сбору средств. И конечно, прошли по своей деревне с «шапкой».

79 000 рублей наличными собрали жители деревни Зайково; 1 000 перечислил на счет житель г. Кольчугино; 20 000 передал подрядчику ИП Александр Лемех (человек, не имеющий отношения к деревне, просто услышал и решил поучаствовать в благородном деле).

Материалы и работа постепенно дорожали, и я, посоветовавшись с членом актива комитета самоуправления №9 Галиной Калташкиной, обратилась к подрядчикам закупить и привезти камень, в дальнейшем начать высечку, на что хватало собранных средств. Мы, в свою очередь, обратились к Книгам Памяти по выявлению неточностей выгравированных на обелиске. Ошибок было немало, особенно в датах рождения и гибели воинов.

Этот рабочий список и был передан художнику, забыв предупредить, что высекать необходимо только инициалы. Но я не жалею об этой оплошности, т.к. на старом обелиске имена и отчества были указаны полностью, а новый не имел права уступать в достоинстве своему предшественнику.

Итак, готовый обелиск лежал в мастерской, а на установку не было средств. Собрали сход жителей дер. Зайково, с приглашенными депутатами, начальником отдела культуры Кольчугинского района. Обсуждали, какое найти решение, даже было предложение: продать камень и раздать деньги людям. Предложение было решительно отвергнуто, но выхода не нашли.

70-тилетие Победы встретил старый обелиск, да еще накануне 9 мая, отвалилась и разбилась вдребезги мраморная плита с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». Сам памятник подсказывал, что изжил свой ресурс и ему пора в отставку.

В январе 2016 года я в отчаянии позвонила в приемную Г.В.Аникеева с просьбой о помощи. Меня услышали! Предложили описать просьбу письменно и дать время на решение вопроса. В феврале я получила положительный ответ (пишу, и спазмом перехватывает горло). Радости жителей дер. Зайкова не было предела, наша мечта осуществиться!

Я согласовала с кураторами, что к 9 мая открыть обелиск не получиться, т.к. деревня расположена на ключах, и проводить земляные работы не представляется возможным до полного оттаивания грунта. Торжественное открытие было запланировано на 75-ю годовщину со дня начала ВОВ.

ВПОО «Милосердие и порядок» перечислил подрядчику нужную сумму, и в июне начались работы по демонтажу и установке нового обелиска. По причине местонахождения обелиска на перекрестке дорог, приняли совместное решение установить столбики с цепями, чтобы очертить территорию памятника и уложить брусчатку, для удобного подхода. Перечня этих работ в смете не было.

22 июня 2016 года было торжественное открытие обелиска погибшим воинам в дер. Зайково, Кольчугинского района. На открытии присутствовали руководители города и района, первый заместитель председателя ВПОО «Милосердие и порядок» А.Ю.Кочеляева, большое количество жителей из прилегающих деревень и города Кольчугино. Был настоящий праздник у всех, кто принимал участие в этом большом деле, переполняло чувство, что за одно это событие мы живем не зря.

После открытия обелиска, подрядчик выставил нам затраты 65 780 руб., которые еще не были оплачены. По причине того, что обелиск является собственностью Кольчугинского района, мы обратились за помощью к главе администрации М.Ю. Барашенкову.

Максим Юрьевич обещает найти выход и расплатиться с подрядчиком за выполненные работы. Но пока вопрос не закрыт, представители деревни время от времени напоминают своему руководителю о долге, как и было 6 апреля текущего года на встрече главы администрации с населением микрорайона в помещении комитета территориального общественного самоуправления №9.

А подрядчики Антон Ильин и Антон Вахеев ждут и денег не требуют, только иногда мне звонят и уточняют о состоянии дел. Даже обсуждали вопрос о частичном списании долга. Но я надеюсь, что все получится, как надо – по совести и справедливости».