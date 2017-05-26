В суздальский Кремль – по паспорту. Или за деньги

Владимиро-Суздальский музей-заповедник решил поднять цены за доступ к суздальским достопримечательностям. «Призыв» уже рассказывал, что на майские праздники доступ на территорию Кремля стал платным. Постфактум был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось, что это было сделано в тестовом режиме – и «станет ли вход на территорию Кремля платным на постоянной основе – вопрос открытый».

Этот релиз вышел 11 мая. Ровно две недели спустя появилось новое объявление. Музейное руководство определилось: доступ на территорию Кремля все же будет платным. Но пока – только в выходные и праздничные дни. За это придется доплатить 50 рублей (для взрослых) или 30 (для студентов, пенсионеров и членов военно-исторического общества).

Также изменилась стоимость доступа в кремлевские экспозиции. В выходные и праздники единый билет для осмотра архитектурного ансамбля Кремля, экспозиций Архиерейских палат и экспозиции «Рождественский собор – белокаменный памятник Древней Руси» будет стоить 350 рублей (200 рублей для льготников).

Если идти в музей по будням, единый билет стоит 250 рублей, но распространяется он только на комплекс Архиерейских палат XV-XVIII вв. Суздальского кремля (экспозиции «Крестовая палата», «История Суздаля», «Древнерусская живопись», «Иорданская сень», Детский музейный центр «Суздаль. 100 лет назад»). Для того, чтобы попасть в Рождественский собор, требуется отдельно доплатить 100 рублей. В итоге деньги те же – но выбор вариантов меньше.

В музее сообщили, что жители Суздаля по-прежнему могут погулять по Кремлю бесплатно, однако на входе им потребуется предъявить документ с постоянной или временной пропиской. Также доступ на Кремлевскую территорию будет бесплатным для тех, кто купил билет на просветительские музейные мероприятия в Архиерейских палатах Кремля или на территории в день проведения мероприятия.

Но желающим попасть в трапезную или туалет все же придется открывать кошелек дважды.

Фото: https://www.smileplanet.ru/upload/hl-photo/632/dab/suzdalskiy_kreml_26.jpg