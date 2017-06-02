«Помоги, не касаясь»: Ксения Раппопорт презентовала на ПМЭФ уникальный проект для помощи детям-бабочкам

1 июня 2017, Санкт-Петербург – Российская актриса театра и кино Ксения Раппопорт презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2017 благотворительный проект «Помоги, не касаясь» для помощи детям-бабочкам. В рамках проекта разработаны специальные постеры с уникальной системой перевода пожертвований через онлайн-платформу Masterpass* при помощи QR-кодов.

Проект реализован для благотворительного фонда «Дети-бабочки» при технологической поддержке международной платежной системы Mastercard** и компании Uniteller, творческое решение разработано креативным агентством Publicis Russia. Проект также поддерживает фонд «Росконгресс» – постеры для помощи детям-бабочкам установлены на площадке ПМЭФ.

Цель проекта – сбор средств для оказания помощи детям, родившимся с редким генетическим заболеванием «буллёзный эпидермолиз». Болезнь делает кожу ребёнка настолько чувствительной, что любое прикосновение причиняет ему боль. Полного излечения от буллёзного эпидермолиза пока не существует. Но это не значит, что жизнь детей-бабочек нельзя облегчить – каждый может это сделать без единого касания.

«Теперь мы, люди сочувствующие и небезразличные, можем помочь детям, которым больно, буквально за пару секунд. QR-код фонда «Дети-бабочки» – это такая штука, которая очень быстро и очень просто объединяет нас в стремлении облегчить боль и страдания детей», – рассказала Ксения Раппопорт, попечитель фонда «Дети-бабочки», во время пленарной сессии «Доверие в благотворительности: от этического кодекса к профессиональным стандартам» ПМЭФ 2017.

«Мы очень рады поддерживать этот проект, в котором современные технологии помогают решать социально значимые вопросы. Постеры и с бесконтактной технологией, и с сервисом Masterpass делают процесс пожертвования ещё проще, удобнее и понятнее. Благодаря инновационным платёжным технологиям можно не откладывать на «потом» дело, от которого может зависеть чья-то жизнь», – комментирует Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении.

В рамках проекта были созданы уникальные плакаты со встроенным платёжным функционалом. Первые стенды были с бесконтактной технологией оплаты, теперь появилось новое решение: чтобы сделать пожертвование, нужно считать QR-код смартфоном и затем провести платёж банковской картой через сервис Masterpass от Mastercard. На открывшейся странице после нажатия кнопки «Оплата Masterpass» сумма в 100 рублей будет перечислена с банковской карты на счёт фонда.

Система оплаты через QR-код в России впервые используется для сбора пожертвований, это новый вид повседневной благотворительности.

В июне к проекту присоединятся новые участники. Благодаря поддержке розничной сети «Ростелекома» постеры будут установлены в 600 городах России. Они также появятся в 15 тысячах отделений Почты России по всей стране. Афиши и баннеры с QR-кодом «Помоги, не касаясь» можно будет увидеть в интернете, журналах и магазинах.

«Постеры акции появятся в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» почти в 600 городах! Мы выбрали офисы, которые расположены в центральных районах и на улицах с большим трафиком, — так максимальному количеству горожан будет удобно забежать в «Ростелеком» и помочь детям-бабочкам. Теперь помогать стало ещё проще и быстрее», – рассказал генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Арвидас Алутис.

«Почта России рада присоединиться к благотворительному проекту «Помоги, не касаясь» фонда «Дети-бабочки». Специальные плакаты c QR-кодом для бесконтактной оплаты будут размещены в 15 тысячах отделений почтовой связи по всей стране, которые находятся в шаговой доступности для населения. Мы уверены, что с помощью Почты России этот уникальный проект получит максимально широкую поддержку», – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Все средства, перечисленные через QR-код «Помоги, не касаясь», идут на оказание помощи подопечным фонда «Дети-бабочки» www.deti-bela.ru.