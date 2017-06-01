«Форд-Фокус» из-за неудачного обгона оказался в кювете

Авария произошла вчера в Александровском районе на дороге в районе Карабаново. 38-летняя водитель «Форд-Фокус» рискнула обогнать попутный автомобиль, для чего выехала на встречную полосу. При этом не обратила внимания на знак, запрещающий обгон. Хотя, как отмечают в ГИБДД, дорожной разметки в виде сплошной линии на участке дороги не было.

При обгоне женщина не справилась с управлением автомобиля и выехала на обочину. Водитель не успела среагировать и затормозить, машина вылетела в кювет и перевернулась. Водителя с переломами и сотрясением головного мозга госпитализировали, 37-летнему пассажиру медпомощь оказана на месте. Второй пассажир, 46-летняя женщина от полученных травм скончалась до прибытия скорой помощи.