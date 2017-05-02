Глава Кольчугинского района помог вернуть долг за обелиск

В один из приёмных дней главы администрации Кольчугинского района Максиму Барашенкову пришли жители деревни Зайково. Пенсионеры обратились к нему с необычной просьбой – погасить их долг за установку памятника землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Обелиск был установлен в деревне в прошлом году. Деньги на объект монументального искусства собирали всем миром, подключились как жители, так и предприниматели. Местные бизнесмены и взялись за строительство. Потратили 185 тысяч рублей, а пожертвований собрали на 65 780 рублей меньше.

Как объяснили жители, они просили выгравировать инициалы погибших земляков, а исполнители заказа написали ФИО полностью. Ещё поставили забор вокруг памятника – тоже дополнительные средства. И теперь предприниматели требуют выплаты с жителей деревни. А откуда такие деньги у пенсионеров?

Районный глава обещал помочь жителям. Как удалось выяснить «Призыву», он уладил вопрос с долгами, нашел спонсоров, согласившихся погасить долг перед мастерами.