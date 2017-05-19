Фреску Васнецова хотят отправить в богадельню

Переезд может состояться в рамках превращения Гусь-Хрустального в «культурно-туристический кластер». Об этом рассказали сегодня в рамках экономического форума директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев и директор ООО «Группа компаний ВЭМЗ» Алексей Русаковский.
По их замыслам, в городе должны произойти рокировки. Музей хрусталя переедет из Георгиевского собора — предположительно, в бывшую богадельню, где сейчас расположена городская администрация. Это здание так же, как и собор, спроектировано архитектором Леонтием Бенуа.
«Сейчас наши экспозиционные площади ограничены, в обоих музеях — Владимира и Гусь-Хрустального — мы можем показать только 22% общих объемов фондов хранения, то есть примерно каждый пятый предмет, – заявил Конышев. – Со зданием бывшей богадельни мы можем получить около 3 тысяч квадратных метров площадей, и расширить их до 5 тысяч за счет пристроек с тыла здания. У нас появится не только пространство для экспозиции и хранения фондов, но и конференц-зал, зоны приема гостей и т.п».
По словам директора ВСМЗ, в богадельне найдется место даже для украшающей собор семиметровой картины-фрески Виктора Васнецова «Страшный суд» – которая «достойна отдельного зала».
Мэрии Гусь-Хрустального предлагается перебраться в административный корпус хрустального завода — которому, правда, по этому поводу предстоит реновация.
Также хрустальный завод готов вложиться в будущий туристический кластер площадкой под «Город мастеров» и заводской образцовой. «Я купил ее по смешной цене, не для себя, а чтобы сохранить, – рассказал Русаковский. – Там хранятся образцы всех работ, сделанных на заводе мастерами из разных стран мира. Должен сказать, что экспонатов в этой образцовой — больше, чем в музее».
Правда, оба директора согласны, что все эти перемены — вопрос не текущего, и даже не следующего года. Проект еще предстоит актуализировать и согласовать с министерством культуры.
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Андрей
Видимо эти господа не представляют здание администрации и Георгиевского собора… Русаковскому просто нужно деньги заработать. Позиция второго мне непонятна. Так же непонятно, откуда идетэта инициатива по передаче собора. В местной прессе была информация о том, что гусевской благочинный не имеет к этому ни какого отношения. Эта гениальная фреска (или картина) рисовалась именно для этого собора и экспоонировать ее в какой-то богадельне — это просто смешно!