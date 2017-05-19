Фреску Васнецова хотят отправить в богадельню

Переезд может состояться в рамках превращения Гусь-Хрустального в «культурно-туристический кластер». Об этом рассказали сегодня в рамках экономического форума директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев и директор ООО «Группа компаний ВЭМЗ» Алексей Русаковский.

По их замыслам, в городе должны произойти рокировки. Музей хрусталя переедет из Георгиевского собора — предположительно, в бывшую богадельню, где сейчас расположена городская администрация. Это здание так же, как и собор, спроектировано архитектором Леонтием Бенуа.

«Сейчас наши экспозиционные площади ограничены, в обоих музеях — Владимира и Гусь-Хрустального — мы можем показать только 22% общих объемов фондов хранения, то есть примерно каждый пятый предмет, – заявил Конышев. – Со зданием бывшей богадельни мы можем получить около 3 тысяч квадратных метров площадей, и расширить их до 5 тысяч за счет пристроек с тыла здания. У нас появится не только пространство для экспозиции и хранения фондов, но и конференц-зал, зоны приема гостей и т.п».

По словам директора ВСМЗ, в богадельне найдется место даже для украшающей собор семиметровой картины-фрески Виктора Васнецова «Страшный суд» – которая «достойна отдельного зала».

Мэрии Гусь-Хрустального предлагается перебраться в административный корпус хрустального завода — которому, правда, по этому поводу предстоит реновация.

Также хрустальный завод готов вложиться в будущий туристический кластер площадкой под «Город мастеров» и заводской образцовой. «Я купил ее по смешной цене, не для себя, а чтобы сохранить, – рассказал Русаковский. – Там хранятся образцы всех работ, сделанных на заводе мастерами из разных стран мира. Должен сказать, что экспонатов в этой образцовой — больше, чем в музее».

Правда, оба директора согласны, что все эти перемены — вопрос не текущего, и даже не следующего года. Проект еще предстоит актуализировать и согласовать с министерством культуры.