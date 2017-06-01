Мстёрское заречье соединят «большой землей»

Нынешним летом начнется реконструкция моста через реку Мстерка в поселке Мстера Вязниковского района. О необходимости ремонта этой переправы много говорили и писали еще год назад, но тогда дальше подготовки проекта дело не двинулось, да и возможностей у бюджета поселкового муниципального образования для финансирования подобной стройки не имелось.

И вот теперь с поддержкой специалистов райадминистрации местный муниципалитет подготовил необходимые документы для включения этого объекта в региональную госпрограмму «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы». Из областного бюджета на проведение работ на мосту уже выделено более 23 млн рублей.

Особенность известного на всю страну своими народными промыслами поселка Мстёра в том, что он состоит из двух частей – основной на правом берегу реки Мстёрки и так называемой «заречной» – на левобережье. Мстёрка, по сути, совсем небольшая речка, у самого поселка запружена и поэтому в том месте достаточно полноводна, местами шириной почти не уступая Клязьме.

«Заречная» сторона состоит из двух достаточно протяженных улиц, на которых находится около сотни частных жилых домов с общим населением около 300 человек – целый «поселок в поселке».

Прежде туда вели сразу два моста. Однако почти 13 лет назад мост около мстерской мебельной фабрики закрыли для движения автотранспорта виду аварийного состояния этой переправы. И единственным местом, где можно было проехать в мстёрское Заречье, остался мост у Богоявленского монастыря при улице с красивым названием Первая Набережная.

Но и этот бревенчатый мостик держится, как говорится, на честном слове. Его состояние внушало опасения и местным властям, и мстерянам. Проведенная экспертиза подтвердила их сомнения и оценила состояние покрытия данного моста как неудовлетворительное.

Кроме того, в данном сооружении обнаружили ряд опасных дефектов. К тому же по весне, если половодье оказывается особенно сильным, мост и вовсе подтапливался, превращая заречье в почти остров.

В текущем году многолетним проблемам трехсот жителей зареченской стороны придет конец. Уже определился подрядчик, который займётся строительством нового моста. Это специализированная мостостроительная фирма из Нижнего Новгорода с большим опытом подобных работ, которая недавно отремонтировала два куда более масштабных моста в городе Владимире – на Октябрьском проспекте и в промзоне «Яма».

Работы по возведению фактически нового моста во Мстёре начнутся уже в нынешнем июне. Согласно проекту, это будет мост из металла и бетона длиной в 12,64 и шириной в 8,5 метра. Ширина проезжей части с асфальтовым покрытием составит 4,5 метра, поэтому разъехаться двум встречным авто там не составит труда.

Предусмотрен также тротуар полутораметровой ширины, отделенный от проезжей части. Предусмотрено и то, что новая переправа окажется значительно выше нынешней, поэтому никакой, даже самый максимальный разлив реки впредь не станет помехой для транспорта и пешеходов.

Проект реконструкции переправы предусматривает и приведение в порядок территории рядом с мостом. Камнями и щебнем будут укреплены берега у переправы (пока их «укрепили» лишь досками и бревнами), а также углублено и расчищено русло реки Мстёрки.

Отремонтируют ныне далеко не слишком ровные подъездные пути к мосту и оборудуют их уличным освещением. С учетом того, что многие жители зареченской стороны на своих подворьях держат скот, не забудут и про устройство специальных спусков для прогона овец, коз и буренок.

В срок до 30 ноября 2017 года все эти масштабные планы должны быть реализованы в полном размере. Фирма-строитель предоставляет пятилетнюю гарантию на данный объект.