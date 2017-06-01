Во Владимире ищут 15-летнюю школьницу

Накануне девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась

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Управлением МВД России по городу Владимиру разыскивается 15-летняя Татьяна Ульянова. Ученица школы №28, проживающая на улице Добросельской, ушла из дома накануне и до настоящего времени не вернулась.

Приметы девочки: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, кожа смуглая, глаза карие, брови черные, волосы черные (концы окрашены в рыжий цвет) длиной до плеч.

Татьяна была одета в джинсы черного цвета, рваные на коленях, в черную куртку и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей девочки, просят сообщить по телефонам 8 (4922) 37-85-01, 8-920-900-40-71 или по телефону «02». Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит какие-либо сведения о местонахождении разыскиваемой.

Фото: https://33.мвд.рф/

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