Набсовет ВТБ избрал членов правления банка

В него вошли:

Юрий Соловьев в должности первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;

Василий Титов в должности первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;

Денис Бортников в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;

Ольга Дергунова в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;

Валерий Лукьяненко в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;

Герберт Моос в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;

Анатолий Печатников в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ.

Андрей Пучков в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;

Михаил Сухов в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;

Владимир Верхошинский в должности члена правления банка ВТБ;

Максим Кондратенко в должности члена правления банка ВТБ;

Эркин Норов в должности члена правления банка ВТБ;

Геннадий Солдатенков в должности члена правления банка ВТБ.

Анатолий Печатников будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. В связи с предстоящим присоединением ВТБ24 к банку ВТБ состав правления нельзя считать окончательно сформированным.

Возглавляет правление ВТБ Андрей Костин в должности президента-председателя правления банка.