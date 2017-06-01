Набсовет ВТБ избрал членов правления банка

В него вошли:
- Юрий Соловьев в должности первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
- Василий Титов в должности первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
- Денис Бортников в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
- Ольга Дергунова в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
- Валерий Лукьяненко в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
- Герберт Моос в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
- Анатолий Печатников в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ.
- Андрей Пучков в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
- Михаил Сухов в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
- Владимир Верхошинский в должности члена правления банка ВТБ;
- Максим Кондратенко в должности члена правления банка ВТБ;
- Эркин Норов в должности члена правления банка ВТБ;
- Геннадий Солдатенков в должности члена правления банка ВТБ.
Анатолий Печатников будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. В связи с предстоящим присоединением ВТБ24 к банку ВТБ состав правления нельзя считать окончательно сформированным.
Возглавляет правление ВТБ Андрей Костин в должности президента-председателя правления банка.
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