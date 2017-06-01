Набсовет ВТБ избрал членов правления банка

31 мая состоялось заседание Наблюдательного совета банка ВТБ, по итогам которого был переизбран состав членов правления ВТБ.

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В него вошли:

  • Юрий Соловьев в должности первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
  • Василий Титов в должности первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
  • Денис Бортников в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
  • Ольга Дергунова в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
  • Валерий Лукьяненко в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
  • Герберт Моос в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
  • Анатолий Печатников в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ.
  • Андрей Пучков в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
  • Михаил Сухов в должности заместителя президента-председателя правления банка ВТБ;
  • Владимир Верхошинский в должности члена правления банка ВТБ;
  • Максим Кондратенко в должности члена правления банка ВТБ;
  • Эркин Норов в должности члена правления банка ВТБ;
  • Геннадий Солдатенков в должности члена правления банка ВТБ.

Анатолий Печатников будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. В связи с предстоящим присоединением ВТБ24 к банку ВТБ состав правления нельзя считать окончательно сформированным.

Возглавляет правление ВТБ Андрей Костин в должности президента-председателя правления банка.

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