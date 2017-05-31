Курильщиков призывают провести день без табака

Россия по-прежнему остается одной из самых курящих стран мира. Ежегодная смертность от болезней, связанных с курением, в нашей стране составляет до 400 тысяч человек в год.

Что касается Владимирской области, то по данным регионального департамента здравоохранения, распространенность табакокурения среди взрослого населения составляет 43%. При этом отмечается, что этот показатель постепенно этот снижается.

Во многом этому способствует принятый в 2013 году федеральный закон, запрещающий курение в местах общественного питания, рекламу табачных изделий и прочее.

В регионе-33 антитабачная кампания реализуется в рамках масштабного оздоровительного проекта «Владимирская область – территория здорового образа жизни». В областном центре, как и во всех муниципальных образованиях региона, регулярно проходят серии оздоровительных мероприятий: лекции, консультации специалистов, размещение социальной рекламы и многое другое.

«На улицах владимирских городов появились билборды с тематикой ЗОЖ, а на остановках общественного транспорта – плакаты с «золотым стандартом здоровья жителя Владимирской области», который предусматривает полный отказ от курения», – отмечается на официальном сайте облздрава.

Чтобы еще раз доказать, как негативно отражается курение на состоянии здоровья, владимирцам предлагают пройти бесплатное обследование. Жителей области ждут в региональных центрах здоровья. Здесь можно пройти диагностику состояния сердца, легких, узнать содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе, кислорода в крови и количество котинина (маркера никотина) в моче, а также получить консультацию врача.

Центры здоровья работают в системе ОМС, поэтому при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

АДРЕСА ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ

Центр здоровья на базе Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины

Адрес: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 63

Рабочие дни: 8.00 – 16.00

Тел. (4922) 32-38-39

Центр здоровья на базе Александровской районной больницы

Адрес: г. Александров, ул. Восстания 1905 г., 9

Рабочие дни: 8.00 – 15.00

Тел. (49244) 2-38-41

Центр здоровья на базе Муромской городской больницы №2

Адрес: г. Муром, Карачаровское ш., 3

Рабочие дни: 8.00 – 16.00

Тел. (49234) 7-29-39

Центр здоровья на базе Городской клинической больницы №5 г. Владимира

Адрес: г. Владимир, ул. Северная, 1а

Рабочие дни: 8.00 – 20.00; по субботам: 9.00 – 14.00

Тел. (4922) 21-46-48

Центр здоровья на базе Ковровской городской больницы №2

Адрес: г. Ковров, ул. Первомайская, 23

Рабочие дни: 8.00 – 16.00

Тел. (49232) 3-12-36

Сегодня, 31 мая, под эгидой Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день без табака.

Фото: http://www.hawaiiarmyweekly.com/storage/2015/11/N1211P15005H.jpg