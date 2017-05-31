Курильщиков призывают провести день без табака

Россия по-прежнему остается одной из самых курящих стран мира. Ежегодная смертность от болезней, связанных с курением, в нашей стране составляет до 400 тысяч человек в год.
Что касается Владимирской области, то по данным регионального департамента здравоохранения, распространенность табакокурения среди взрослого населения составляет 43%. При этом отмечается, что этот показатель постепенно этот снижается.
Во многом этому способствует принятый в 2013 году федеральный закон, запрещающий курение в местах общественного питания, рекламу табачных изделий и прочее.
В регионе-33 антитабачная кампания реализуется в рамках масштабного оздоровительного проекта «Владимирская область – территория здорового образа жизни». В областном центре, как и во всех муниципальных образованиях региона, регулярно проходят серии оздоровительных мероприятий: лекции, консультации специалистов, размещение социальной рекламы и многое другое.
«На улицах владимирских городов появились билборды с тематикой ЗОЖ, а на остановках общественного транспорта – плакаты с «золотым стандартом здоровья жителя Владимирской области», который предусматривает полный отказ от курения», – отмечается на официальном сайте облздрава.
Чтобы еще раз доказать, как негативно отражается курение на состоянии здоровья, владимирцам предлагают пройти бесплатное обследование. Жителей области ждут в региональных центрах здоровья. Здесь можно пройти диагностику состояния сердца, легких, узнать содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе, кислорода в крови и количество котинина (маркера никотина) в моче, а также получить консультацию врача.
Центры здоровья работают в системе ОМС, поэтому при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
АДРЕСА ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ
Центр здоровья на базе Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины
Адрес: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 63
Рабочие дни: 8.00 – 16.00
Тел. (4922) 32-38-39
Центр здоровья на базе Александровской районной больницы
Адрес: г. Александров, ул. Восстания 1905 г., 9
Рабочие дни: 8.00 – 15.00
Тел. (49244) 2-38-41
Центр здоровья на базе Муромской городской больницы №2
Адрес: г. Муром, Карачаровское ш., 3
Рабочие дни: 8.00 – 16.00
Тел. (49234) 7-29-39
Центр здоровья на базе Городской клинической больницы №5 г. Владимира
Адрес: г. Владимир, ул. Северная, 1а
Рабочие дни: 8.00 – 20.00; по субботам: 9.00 – 14.00
Тел. (4922) 21-46-48
Центр здоровья на базе Ковровской городской больницы №2
Адрес: г. Ковров, ул. Первомайская, 23
Рабочие дни: 8.00 – 16.00
Тел. (49232) 3-12-36
Сегодня, 31 мая, под эгидой Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день без табака.
Фото: http://www.hawaiiarmyweekly.com/storage/2015/11/N1211P15005H.jpg
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