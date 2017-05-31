В Ставрово «Форд-Фьюжен» на скорости влетел в магазин

Авария случилась вчера около девяти часов вечера. Не справившись с управлением, на высокой скорости, иномарка влетела в стену супермаркета. Удар был такой силы, что часть стены рухнула на переднюю часть автомобиля. За рулем был житель поселка Ставрово.

По информации ГИБДД, в тот вечер погода была ясная, на улице не было дождя. Ни дорожные, ни погодные условия не стали причиной аварии. Не исключено, что водитель пытался избежать столкновения на проезжей части и ушел от него, вывернув на тротуар. Мужчину доставили в БСП областного центра.

Врачи скорой помощи диагностировали у него черепно-мозговую травму, закрытый перелом голеней и ушиб грудной клетки. Водитель скончался около семи утра в больнице.