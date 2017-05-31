В поддержку интеллектуального движения

В рамках работы на региональной неделе депутат Госдумы Григорий Викторович Аникеев запланировал ряд встреч с депутатами Законодательного Собрания и горсовета, представителями общественности и жителями Владимирской области.

На Добросельской, 2г, в рамках VII интеллектуального турнира «Что, где, когда?» прошло мероприятие с участием активистов интеллектуального молодежного движения «Командум».

Вот уже несколько лет интеллектуальные турниры клуба проходят при поддержке депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева. Эти игры увлекают не только детей, но и взрослых.

«Такие мероприятия расширяют кругозор, пробуждают познавательный интерес, мотивируют на получение новых знаний, а это, в свою очередь, способствует достижению поставленных целей в разных сферах жизни, следовательно, делает человека успешным», -уверен парламентарий.

В этот раз на фестивале собрались 27 команд из Владимира, Коврова, Мурома, Кольчугино, а также из Москвы, Рязани, Иваново, Костромы и Нижнего Новгорода. В ходе игры участники ответили на 52 вопроса из серии «Что? Где? Когда?», а также угадывали имена известных людей, расшифровывая пиктограммы.

Команда «Яблоко» из Нижнего Новгорода приезжает на «Командум» в четвертый раз. Преподаватели, редакторы и программисты – всех их объединяет любовь к интеллектуальным играм.

– Это азарт – найти правильный ответ за минуту, показать, что ты что-то знаешь, и, конечно, общение с единомышленниками, – говорит капитан команды Николай Шимин. –

Здесь всегда очень уютная и дружеская атмосфера, организаторы сами разрабатывают интересные и оригинальные вопросы. А еще это прекрасный способ приятно и с пользой для ума провести свободное время.

Команда из Кольчугино «Пионеры ЭКЗ» во Владимире – частые гости, в том числе и на интеллектуальных турнирах в общественной организации «Милосердие и порядок». «Пионеры» – это сотрудники кольчугинского завода «Электрокабель».

– Мы – один коллектив и одна команда, которая на протяжении многих лет играет в интеллектуальные игры, – говорит капитан Дмитрий Билетов. – Постоянно приезжаем на «Командум», потому что турнир проходит на высоком уровне. В нем принимают участие знатоки из других регионов и тем самым задают высокую планку, к которой мы стремимся. И, конечно, всегда приятно пообщаться со старыми друзьями, узнать об их успехах.

По итогам турнира абсолютным победителем и лидером в общем зачете стала команда «Гала и ее компания» из Москвы. Во владимирском зачете лучший результат показала команда «Смиты» из областного центра.

– Нам очень приятно, что во Владимире есть возможность проводить интеллектуальные игры на таком высоком уровне, – сказала организатор фестиваля Екатерина Кузнецова. – И мы очень благодарны нашему депутату Григорию Викторовичу Аникееву за то, что он предоставляет нам площадку для наших мероприятий, поддерживает талантливую молодежь, которая стремится развиваться и добиваться успехов в различных сферах деятельности.