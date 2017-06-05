Судьбу Елены Мазанько решит «Басманное правосудие»

Завтра, 6 июня, Басманный суд столицы примет решение о свободе/несвободе вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько.

Её задержали в субботу во Владимире по подозрению в получении взяток в крупном и особо крупном размерах в общей сумме не менее трех миллионов рублей (п.в ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ). По словам официального представителя Следственного управления СК РФ по Владимирской области Ирины Мининой, задержание чиновницы осуществляли московские коллеги.

Собственно, это и объясняет тот факт, что информация о возбужденном в отношении Елены Мазанько уголовном деле изначально появилась на сайте Следственного Комитета Российской Федерации. Сама же чиновница была этапирована в Москву, сообщил наш источник, близкий к правоохранительным кругам.

Наши коллеги из «Зебра-ТВ» уточнили, что вопрос об избрании меры пресечения в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько будет рассмотрен завтра в 10 часов утра. Об этом им сообщили в пресс-службе Басманного районного суда столицы.

Ранее СК России сообщил, что Елена Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие в заключении государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации Владимирской области и поставку мебели.

Фото: http://vdv-up.ru/upload/iblock/e3c/ e3c98d854aacf2f25b0ed69185f3e0e2.jpg