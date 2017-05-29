«Консервированные» мобильники в колонию не попали

На минувшей неделе при досмотре посылки на имя одного из осужденных владимирской колонии общего режима № 5 сотрудники учреждения обнаружили запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом в банках тушенки.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области, посылку с «сюрпризом» пыталась передать в режимное учреждение жительница Москвы.

Вместо указанной на этикетке тушенки в жестяных банках находились 3 сотовых телефона и аккумуляторные батареи к ним, зарядное устройство и гарнитура, Flash-карты и сим-карты разных сотовых операторов.

По данному факту проводится проверка. Согласно закону правонарушители в подобных случаях привлекаются к административной ответственности (штраф от 2 500 до 5 000 руб.).

Попытку передачи запрещенных предметов пресекли на минувшей неделе и в лечебно-исправительном учреждении № 8 (ЛИУ-8) в Киржаче.

Совершая обход режимной территории, сотрудники заметили мужчину, попытавшегося совершить так называемый переброс. Убегая, он кинул на землю сверток с привязанной веревкой. В нем находились три сотовых телефона и зарядное устройство.

Мужчина успел скрыться на автомобиле. По данному факту проводится проверка.

Фото: http://33.xn--h1akkl.xn--p1ai/news/detail.php?ELEMENT_ID=321754