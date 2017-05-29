Владимирская вишня обзавелась музеем

Во Владимире открылся новый интерактивный комплекс «Музей Владимирской вишни».

Как отмечает пресс-служба владимирской мэрии, его появление стало кульминацией ренессанс-проекта «Владимирская вишня», в рамках которого ежегодно проходит Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня», обрядовый праздник «Вишневый спас в Патриаршем саду».

Сейчас в интерактивном комплексе широко представлены живописные работы разных художников. Но это совсем не значит, что музей будет ограничен только ими.

– «Арт-пространство «Владимирская вишня» включает в себя несколько площадок, – рассказала Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма администрации города Владимира. – Это сувенирная лавка с уникальными работами, штучным товаром, который обрадует самого взыскательного покупателя. Это площадка для проведения мастер классов, праздников, встреч с интересными людьми. Это выставка работ художников и, безусловно, музей владимирской вишни. Сегодня мы представили только часть имеющихся экспонатов, но, постепенно, экспозиция будет расширяться. У нас большие планы, и мы предлагаем всем владимирцам поучаствовать в создании музея. Эксклюзивные, интересные экспонаты, связанные с вишней займут в комплексе достойное место.

Создатели музея заверяют, что уже летом интерактивный комплекс будет включать в себя не только экспозиционное направление, но и проведение на его территории большого количества разнообразных культурно-досуговых событийных проектов, организацию кулинарных и дегустационных мероприятий, проведение мастер-классов и много другого интересного.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/945752/