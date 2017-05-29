Вязниковцы предложили калужанам заняться коноплей

В рамках обучения в подмосковном Сколково команда управленцев Вязниковского района встретилась с коллегами из Калужской области. Обучение организовал Фонд развития моногородов, а в состав Вязниковской делегации входят глава райадминистрации Игорь Зинин и директора крупных вязниковских промышленных предприятий.

Калужане, в частности, обратились к вязниковцам с интересным предложением. Калужский регион по своим природно-климатическим условиям почти идеально подходит для выращивания льна. А Вязниковская слобода, предтеча нынешних Вязников, еще с XVIII века известна в качестве центра выработки льняной пряжи, полотна и пеньковых корабельных канатов.

Лидерами переработки льняного сырья в Вязниках были «Вязниковский льнокомбинат» и «Фабрика имени Парижской коммуны» (ныне – «Предприятие нетканых материалов»). Продукты переработки льна там используют и сейчас, однако объемы производства по сравнению с прежними временами сократились в разы.

Связано это, прежде всего, с тем, что в стране в целом и в нашем регионе в частности резко сократились посевы льна. Если когда-то Владимирский край считался одним из традиционных всероссийских, а потом и всесоюзных центров производства льна, то теперь выращиванием этой культуры здесь практически никто не занимается.

Представители Калужской области предложили обеспечить поставку льняного сырья в Вязники, благодаря возможности в недалеком будущем значительно увеличить посевы льна в 40-м регионе и организовать выработку льняной пряжи в небольшом моногороде Сосенский Козельского района. Речь идет о солидных промышленных объемах.

Игорь Зинин уже провел по этому поводу консультации с собственниками «Вязниковского льнокомбината» и «Предприятием нетканых материалов» Алексеем Русаковским и Сергеем Радкевичем. Те в принципе готовы сотрудничать с калужанами, но у них вызывает обоснованное сомнение возможность стабильной круглогодичной поставки льняного сырья в Вязники, так как при слишком дождливом или, наоборот, засушливом лете чувствительный к неблагоприятным условиям лен может сильно подвести с урожаем.

Между тем для существенного расширения льнопереработки вязниковским предприятиям нужны твердые гарантии стабильного снабжения сырьем в течение всего года, иначе созданные «под лен» производственные мощности останутся незагруженными, а обслуживающие их работники невостребованными.

Поэтому гендиректор «Предприятия нетканых материалов» Сергей Радкевич, в свой черед, предложил калужанам обдумать возможность заняться выращиванием вместо льна… технической конопли! Эта ценная сельскохозяйственная культура не является наркотической, так как в ней содержание тетрагидроканнабинола (вещества, которое собственно и определяет наркотический эффект обычной конопли) критически мало по сравнению с чисто наркотическими растениями.

В СССР посевы технической конопли в «застойные» времена достигали огромного значения в 900 тысяч гектаров. Мало кто знает, что на всемирно знаменитом огромном фонтане «Дружба народов» на ВДНХ, нынешнем ВВЦ, в Москве, созданном в 1951-1954 гг. по проекту архитектора-художника Константина Топуридзе, именно конопля занимает наиболее почетное центральное место!

Являющийся основой фонтана гигантский золоченый сноп (фонтан первоначально так и назывался «Золотой сноп»), вокруг которого стоят фигуры девушек, олицетворяющие союзные республики бывшего Советского Союза, вместе с колосьями пшеницы и соцветиями подсолнечника скульпторами были помещены и целые заросли технической конопли – как важнейшей сельскохозяйственной культуры той поры. Сейчас же в России посевы технической конопли сократились в десятки раз и не достигают и 3 тысяч гектаров.

Между тем техническая конопля – растение гораздо более неприхотливое к изменениям погоды, нежели лен. Она дает стабильные урожаи, поэтому проблема надежного обеспечения сырьем предприятий-переработчиков может решаться в этом случае гораздо проще. А получаемое из технической конопли волокно сегодня широко востребовано, в том числе в текстильной, бумажной и строительной промышленности, а также для производства пеньки.

В частности, из нее можно выпускать ткань самого широкого спектра применения, которая вполне способна заменить ряд зарубежных аналогов, что важно и в плане импортозамещения. В данном направлении у вязниковцев и калужан есть перспективные возможности для взаимовыгодного сотрудничества, так как природные условия в Калужской области, хорошо подходящие для льна, не менее благоприятны и для разведения технической конопли.

На фото: фрагмент фонтана «Дружба народов», на котором ясно видны листья конопли в составе центрального снопа