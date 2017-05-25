Владимирское УФАС сообщает

24.05.2017 в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «ЭТК Энерготранс» на действия комиссии по закупкам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго», выразившиеся в неправомерном определении победителя открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ 6-10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» (813716) (извещение № 31705024238).

Как следует из жалобы ООО «ЭТК Энерготранс», 22 мая 2017г. закупочной комиссией ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго»» был составлен протокол очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по инвестиционной деятельности (ПДЗК) № 31705024238-02, согласно которому заявка ООО «ЭТК Энерготранс» была признана соответствующей условиям открытого запроса предложений. Комиссией ПДЗК было принято решение: «Признать соответствующим в целом и по существу условиям запроса предложений ООО «ЭТК Энерготранс» (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8), ООО «ЭСИ» (600032. г. Владимир, ул. Добросельская 218); ООО «СервисЭнергоПроект» (600009. г. Владимир, ул. Мира д. 49)». Победителем данного открытого запроса предложений был признан заявка ООО «СервисЭнергоПроект» 600009. г. Владимир, ул. Мира д. 49.

Комиссией ПДЗК неправомерно в качестве победителя выбрана заявка ООО «СервисЭнергоПроект» в силу следующего. Согласно вышеуказанного протокола общий сводный балл заявки победителя ООО «СервисЭнергоПроект» равен 0,85, общий сводный балл заявки ООО «ЭТК Энерготранс» (занявшей второе место) равен 0,74. Расчет присужденных баллов в отношении нашей компании не является верным.

В силу неверного расчета рейтинга нашей компании (общего сводного балла) организатор торгов нарушил п.З ст. 17 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЭ “О защите конкуренции”, согласно которой «при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее – запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений».

Согласно п.4 ст. 17 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-Ф3 “О защите конкуренции” «Нарушение правил, установленных настоящей статьей, является основанием для признания судом соответствующих торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса предложений сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа. Антимонопольный орган в соответствии с настоящей частью вправе обратиться в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса предложений сделок недействительными при условии, что проведение таких торгов, запроса котировок, запроса предложений является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации».

На основании вышеизложенных обстоятельств, ООО «ЭТК «Энерготранс» просит устранить вышеуказанные нарушения антимонопольного законодательства, признать протокол заседания ПДЗК по рассмотрению заявок № 31705024238-02 от 22.05.2017 недействительным в части определения в качестве победителя ООО «СервисЭнергоПроект», признать победителем ООО «ЭТК Энерготранс» с рейтингом равным 0, 936.

Рассмотрение жалобы состоится 31.05.2017 в 14:00 во Владимирском УФАС России.