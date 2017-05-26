В Коврове погиб главный инженер КБ «Арматура»

Андрей Арзуманов был главным инженером КБ «Арматура» – филиала ГК НПЦ имени М. В. Хруничева, а до этого – вице-мэром города оружейников.

Его тело с огнестрельным ранением было найдено 24 мая в пойме реки Уводь близ деревни Кузнечиха Ковровского района примерно в 4 км от Коврова рядом с личной иномаркой.

Андрей Арзуманов принадлежал к известной в городе оружейников семье руководителей. «Родоначальником» руководящей ковровской династии стал дед Арзуманова Николай Иванович Юрыгин, с 1963 по 1985 гг. занимавший пост директора «Ковровского экскаваторного завода». При нем это предприятие, которое в начале 60-х лихорадило, освоило производство целого ряда новых землеройных машин и выпускало по 2500 экскаваторов в год (сегодня такие цифры кажутся фантастикой). За высокие производственные показатели и качество продукции экскаваторный завод в 1966 году был награжден орденом Ленина.

Именно Н.И. Юрыгин способствовал карьере своего зятя Юрия Леоновича Арзуманова, уроженца города Наманган Узбекской СССР, выпускника Ленинградского военмеха, в 1967 году после окончания вуза приехавшего на работу в ковровское КБ «Арматура».

Там Ю.Л. Арзуманов достаточно быстро «рос» и достиг должности главного инженера. В 1985 году в начале перестройки 69-летнего Н. И. Юрыгина, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, еще полного энергии и имевшего огромный опыт, «ушли» на пенсию.

Тогда на волне перемен в стране шла массовая замена руководителей всех уровней. Бывшие экскаваторостроители до сих пор считают, что Н. И. Юрыгин был лучший директор их предприятия, которое в итоге развалили преемники.

Однако к тому времени Ю. Л. Арзуманов уже сам стал руководителем высокого ранга и в 1988 году после ухода Олега Сергеевича Русакова, возглавлявшего КБА с 1970-го, Юрий Леонович занял директорский пост.

«Эра Арзуманова» на предприятии космической отрасли, отмеченная немалыми достижениями, продолжалась до августа 2015 года, когда в процессе реорганизации и оптимизации Центра имени Хруничева в КБ «Арматура 75-летнему генеральному директору и генеральному конструктору в Москве подобрали замену, причем из числа его же подчиненных.

Директорский сын и внук Андрей Арзуманов окончил элитную школу № 1 Коврова с углубленным изучением иностранного языка, получил два высших образования – техническое и экономическое, а также ученую степень кандидата технических наук. Диссертацию на тему «Методики анализа характеристик, выбора структуры и параметров системы регулирования давления и температуры газообразного топлива, питающего энергоустановку газотепловоза» он подготовил на кафедре «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» Ковровской государственной технологической академии, филиал которой действовал в КБ «Арматура» и которым руководил Ю. Л. Арзуманов.

Научным руководителем диссертанта был профессор, доктор технических наук Евгений Михайлович Халатов – начальник расчетно-аналитического центра КБ «Арматура» и заведующий кафедрой «Гидроавтоматика и гидропривод» КГТА. Диссертация была успешна защищена в 2006 году.

Андрей Юрьевич Арзуманов вроде бы тоже начал делать успешную карьеру, как когда-то его отец и дед. Занимал должность начальника финансово-экономического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», а в начале ноября 2012 года по предложению тогдашнего ковровского мэра Виктора Каурова стал заместителем главы администрации города. Вероятно, В. Кауров, которого в ту пору уже не поддерживали руководители ряда крупных промышленных предприятий Коврова (что в конечном счете привело к его отставке), пытался усилить свою команду представителем одной из «директорских» семей.

В ковровской мэрии вице-мэр Арзуманов курировал экономику, в том числе управление экономики, имущественных и земельных отношений. Занимая руководящий пост в горадминистрации, он держался очень скромно, и все время оставался как бы на вторых ролях. В ту пору личная собственность Арзуманова-младшего была относительно невелика: квартира площадью в 97 квадратных метров, гараж в 24 квадратных метра, кроссовер Volvo XC-70 и квадроцикл. Для руководителя в третьем поколении имущество отнюдь не роскошное.

В марте 2014-го, когда стало очевидно, что главе В. Каурову придется уйти, А. Арзуманов после 16-месячного пребывания покинул ковровские «коридоры власти» по собственному желанию, не дожидаясь, когда «попросят».

В августе 2015 года, когда его отец расстался с постом руководителя КБ «Арматура», Андрей Юрьевич был назначен главным инженером этого предприятия. Не исключено, что в Москве подобным образом Арзуманову-старшему компенсировали его отставку.

Формально Андрей Арзуманов занял ту же позицию, с которой когда-то начинал руководящий взлет его отец. Но нынешняя ситуация оказалась совсем иной. В Центре Хруничева началась масштабная оптимизация, которая в нынешнем году докатилась до Коврова. КБ «Арматура» – на пороге массовых сокращений сотрудников.

Поговаривают о том, что за воротами могут оказаться и некоторые работники руководящего звена. И так как основная версия следствия, проводящего проверку по факту гибели А.Ю. Арзуманова, добровольный уход из жизни, не исключено, что на роковое решение повлияли последние события на предприятии.

Несмотря на то, что в ряде СМИ указано, что «в разные годы Андрей Арзуманов занимал высокие должности как в структурах промышленных предприятий, так и в муниципальных органах власти» (и формально это действительно так), по всей видимости, локомотивом его карьеры был все-таки Арзуманов-старший. И без его поддержки карьера не задалась.

Ковровчанам А. Ю. Арзуманов запомнился как человек, хотя и не отмеченный какими-либо особенными достижениями, но про которого никто не может сказать плохого слова. И его безвременный уход – трагедия для всех, кто знал покойного.