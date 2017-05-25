Дамбу на Содышке собираются расширить до четырех полос

В городской администрации разрабатывают проект планировки территории в районе дороги на Юрьев-Польский площадью 26 гектар. Самое главное в нем – развитие дорожной инфраструктуры. Планируется расширение проезжей части с двух до четырех полос. Причем, две новых полосы пристроят и к существующей дамбе через водохранилище Содышка. Кроме того, в районе школы № 25 по проекту предусмотрен надземный пешеходный переход. Каждый из этих объектов стоит миллионы рублей. Ясно, что за счет городского бюджета ни одно из этих мероприятий не будет выполнено. Если только на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами. Но и это далекая перспектива. Ведь в этом году все субсидии из центра «брошены» на Лыбедскую магистраль, в следующем пойдут на завершение строительства обхода деревни Бараки. В условиях дефицита бюджетов на новые проекты денег не дают.

В районе Горького и Юрьев-Польское шоссе застраивается высотными жилыми домами огромный участок земли. Этот проект планировки территории был принят в прошлом году. И в нем уже предусмотрены свои дорожные обязательства. Так, застройщик намерен проложить подземный и надземный переходы через федеральную трассу, а также внутриквартальные дороги между домами. На большее они вряд ли тоже согласятся, ведь проектом предусмотрено и благоустройство берега Содышки, что тоже потребует значительных вложений.