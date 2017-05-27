Подполковник запаса Олег Викторович Малинин с сентября 1996 г. проходил военную службу в различных подразделениях УФСБ России по Владимирской области. Несколько лет, до августа 2014 года, возглавлял пресс-службу Управления.

На всех участках оперативно-служебной деятельности Олег Владимирович Малинин проявлял лучшие качества офицера-чекиста, патриота своей Родины.

Осознавая высокую ответственность за благополучие своей страны, он выполнял свой воинский долг в «горячих точках», является ветераном боевых действий. Его всегда отличали целеустремленность, упорство, настойчивость и творческий подход к делу.

За достигнутые конкретные положительные результаты в оперативно-служебной деятельности неоднократно поощрялся правами Директора ФСБ России и руководством Управления.

Прощание с подполковником запаса Малининым Олегом Викторовичем состоится в понедельник, 29 мая, года по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, 47.