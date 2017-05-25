В ГИБДД отмечают юбилей

Удивительно, но отделение пропаганды появилось даже раньше, чем сама госавтоинспекция. Сначала в региональной милиции решили проводить профилактическую работу с населением своими силами, так сказать, в свободное от работы время. Но убедившись в том, что беседы и практические занятия имеют свой положительный эффект (аварийность пошла на убыль, водители и пешеходы стали аккуратнее на дорогах), организовали отделение пропаганды. Одним из первых работников этой структуры стал Владимир Петрович Кутузов. Он охотно вспоминает 60-ые годы в ГИБДД.

Тогда стали регулярно проводить месячники и смотры-конкурсы безопасности.

– Может быть это сейчас и кажется банальным, но прежде в школах мы говорили о важности и нужности переходов. Раньше было очень много происшествий по вине пешеходов. Граждане пренебрегали переходами, перебегали дорогу где, удобно, а не где положено. Хотя обозначенных переходов было немного, но правила были известны, – рассказывает Владимир Петрович.

Когда случались происшествия с детьми, то инспектора сразу же выходили в школы, обсуждали с учениками обстоятельства, разбирали причины, говорили о последствиях. Позже, когда при школах стали появляться отряды юных инспекторов дорожного движения, стали и их привлекать к такой профилактической работе. Ребенок лучше запомнит все из уст своих сверстников, научится на положительном примере.

В 60-х годах у инспекторов пропаганды появились машина марки «Победа», потом «Москвич 407». У машин были сигнальные установки, в громкоговорители звучали не только правила дорожного движения, но и гневные замечания в адрес нарушителей, которые на глазах инспекторов перебегали дорогу в неположенном месте, обгоняли не по правилам.

– Штраф за нарушение правил для пешехода был очень маленький – 52 копейки. Зато очень действенной мерой было общественное порицание. Прохожие оборачивались на звуки громкоговорителя, смотрели на нарушителя, переговаривались. Стыдно ведь, не правда ли, – рассуждает Владимир Петрович.

Еще нарушителям-взрослым присылали листки оповещений о нарушении на имя руководства предприятия, а нарушителям-детям – на имя директоров школ.

Отличной мерой воздействия были разбитые машины. Их брали в автохозяйствах на время, до ремонта, на месяц, не больше. Их возили на специальной платформе по городам и районам области. Так сказать в назидание.

В 60-х годах в арсенале инспекторов пропаганды появился агитавтобус на базе «ПАЗика». За рулем был шофер и киномеханик. Он включал профилактические фильмы, которые создавали в главке.

Владимирские художники помогали с рисованием агиток. Вешали их повсюду: в магазинах, на дверях подъездов домов, на специальных информационных щитах.

– Даже могли придти в магазин и подвинуть ряды бутылок, которые стояли на прилавках, заметных через окно. И загораживали эту ходовую продукцию агитплакатом на тему БДД, – рассказывает Владимир Петрович Кутузов.

Особенно запоминающей акцией выходного дня был субботний сбор у ГАИ. Приходили все, у кого за нарушения инспектора ГИБДД отбирали водительские удостоверения. Собиралась толпа – нередко и свыше 100 человек. Сдавали теорию, слушали лекции. Если у инспекторов оставались замечания, нарушитель приходил еще раз, в следующую субботу.

Два последующих десятилетия вспоминает ветеран ГИБДД Николай Иванович Горемыкин. Начинал с рядового инспектора по пропаганде, затем был назначен начальником отделения при областном управлении. Он проработал в этой сфере 30 лет, с 1972 по 2002 годы.

Большая профилактическая работа велась в средствах массовой информации. Их было не так много: две газеты «Призыв» и «Комсомольская искра» и радиокомпания. В прессе размещали тексты, которые готовили специалисты отделения пропаганды: Нина Савельева, Михаил Коба и Анатолий Никонов. Это были сообщения о грядущих мероприятиях, дорожные сводки, правила прохождения техосмотра, регистрации транспортных средств.

Интересное наблюдение отметил Николай Горемыкин:

– Утром в автохозяйствах проводили лекции о вреде пьянства, а вечером многих из этих слушателей оформляли за управление транспортом в нетрезвом виде. С пьянством боролись разными методами. Одним из самых действенных был так называемый воскресный лекторий. Проводили совместно с областным домом санитарного просвещения. Всех, кого оформили за пьянство за рулем, приглашали в выходной на лекции и просмотр трех профилактических фильмов. На все про все уходила половина выходного дня. Вся семья без поездки на дачу и выхода в кино. Работало безотказно.

Еще Николай Иванович вспоминает, что в 70-е годы была газета объявлений «Владимирская неделя», в которой печатали сообщения об автолюбителях, пойманных за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Водители автохозяйств и других крупных предприятий очень боялись такой огласки, ведь руководители могли и уволить за такую провинность.

С профилактикой детского травматизма очень помогал владимирский театр кукол и местные художники. В 70-е годы поставили детский спектакль о детской безопасности на дорогах, который артисты театра показывали в школах и на выездных мероприятиях, проводимых инспекторами ГИБДД. А владимирские художники рисовали на огромных холстах иллюстрации к правилам дорожного движения, которые потом вешали на магистральных улицах на фасадах пятиэтажек.

После успешного выступления владимирской команды на всесоюзном конкурсе «Безопасное колесо» в Омске организаторы решили устроить его и во Владимире. Это случилось в 1988 году. Это была большая честь для региона. В тот год владимирская команда юных инспекторов дорожного движения стали лучшими среди сотен других участников.

В июне 1993 года по инициативе управления Госавтоинспекции УВД Владимирской области как учреждение дополнительного образования был создан Детский Автогородок ГАИ, в 1998 году учреждение было переименовано в Юношескую автошколу. Бессменным руководителем учебного учреждения на протяжении практически четверти века является Смирнова Галина Дмитриевна, которая вложила в работу свои знания, любовь и заботу и воспитала не одно поколение грамотных участников дорожного движения, в дальнейшем ставших не только профессиональными водителями, но и выбравших для себя службу в Госавтоинспекции. Становилась работа учреждения дополнительного образования детей «Детский Автогородок ГАИ», теперь ставшего инновационной моделью дополнительного образования детей безопасному поведению на улицах и дорогах.

Высококвалифицированный педагогический коллектив обеспечивает возможность занятий по обучению детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет безопасному поведению на улицах и дорогах. Занятия проходят по дифференцированным программам: для дошкольников, учащихся начальных классов, средней и высшей ступени образования.

Проводится подготовка кандидатов в водители. На базе Юношеской автошколы проходят городские и областные мероприятия по детской дорожной безопасности. Отдельным направлением педагогической деятельности является организация профильного объединения детей в отряды Юных инспекторов движения.

Коллектив газеты “Призыв” поздравляет ветеранов и действующих сотрудников отделения пропаганды с юбилеем!