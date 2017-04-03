ГИБДД запустит «Лабораторию безопасности»

Во Владимирской области за два первых месяца этого года на пешеходных переходах произошёл 31 наезд на пешехода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких аварий выросло на 3,3%.
– Александр Михайлович, какую работу проводит ГИБДД для снижения детской аварийности?
– Мы вместе с другими регионами страны включились в социально-профилактическую и пропагандистскую кампанию «Сложности перехода». Она призвана сформировать у ребят безопасную модель поведения на дороге. Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области изготовило плакаты большим тиражом под названием «6 простых правил безопасного перехода для детей». Мы их направим в детские учреждения, одновременно наши сотрудники проведут там и в автошколах, автогородках лекции. Также проводим проверки регулируемых и нерегулируемых, подземных и надземных пешеходных переходов. Особое внимание уделяем организации движения у детских образовательных организаций с учетом внесенных изменений в госстандарты.
– Это – профилактика. А какие практические мероприятия нужны на дорогах?
– Дети остаются наименее защищенной категорией участников дорожного движения, поэтому очень важно обозначить дополнительные места для безопасного перехода пешеходов через дорогу в районе образовательных организаций, социальных, торговых и других объектов. А также привести в порядок тротуары, пешеходные дорожки, а также все технические средства организации дорожного движения, то есть светофоры, дорожные знаки, наружное освещение, разметку в нормативное состояние. Но эти меры эффективны только вместе с профилактикой. Ведь что получается? В 2016 году число ДТП с участием пешеходов по сравнению с 2015-м уменьшилось на 12%, но при этом на 9,1% возросло число ДТП с участием детей-пешеходов. В 39% случаев усматривается виновность самих детей, в 61% случаев – водителей. Значит, нужно объяснять и тем, и другим, как следует себя вести на дороге!
– Какова при этом роль родителей?
– Самая непосредственная. Все мы знаем о важности использования светоотражающих элементов на одежде, сумках и рюкзаках. Брелки, значки, нашивки и липучки стоят недорого, 30-100 рублей, а играют важнейшую роль в безопасности детей-пешеходов. Но вот мы провели проверки в школах и выяснили, что почти треть детей (а это больше 10 тысяч человек!) световозвращающих элементов не носят. И такое игнорирование полезных приспособлений – одна из основных причин попадания ребенка в ДТП в темное время суток.
В 2016 году в 14 из 18 автопроисшествий, произошедших в такое время, на одежде несовершеннолетних пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. Такие случаи зарегистрированы в областном центре, Александровском, Муромском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Меленковском, Собинском, Камешковском районах.
– Каковы действия муниципальных органов власти в рамках дорожных мероприятий?
– Понятно, что они должны содержать дороги в порядке. Ведь за последние полгода основная причина ДТП – как раз в недостатках зимнего содержания: отсутствие горизонтальной разметки проезжей части, скоплении льда на дороге. Важно своевременное оснащение дорог и тротуаров средствами технического регулирования. А это обязанность именно органов местного самоуправления. Их работа напрямую влияет и на «детскую» дорожную статистику, ведь сопутствующими условиями при более 73% наездах на детей-пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах стали нарушения требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
-А какие еще профилактические мероприятия будут проводиться во Владимирской области?
– Скоро в рамках программы создания центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма начнется новый проект «Лаборатория безопасности». Этот продукт предназначен для визуализации тем по детской безопасности на дорогах. Лаборатория безопасности – это автомобиль, на котором можно выезжать в отдаленные места региона вместе с преподавателями и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике. Именно такое методическое обеспечение позволяет отработать навыки безопасного поведения на дороге.
– Александр Михайлович, что нужно знать родителям, чтобы донести до детей важность правильного поведения на дорогах?
– Очень важно формулировать правила в утвердительной форме. Например, «Если ты идешь по тротуару и тебе надо обойти препятствие – лужу, яму или еще что-либо, – то обходить это препятствие надо только по тротуару». Или сразу же после формулировки: «нельзя переходить проезжую часть на красный сигнал светофора» должна следовать рекомендация: «переходить проезжую часть можно только на разрешающий сигнал светофора». Несмотря на всю важность самих правил дорожного движения, надо учить детей не столько правилам, сколько анализу возникновения опасностей на дороге, нужно вырабатывать у детей иммунитет.
Ошибочно дифференцировать ПДД для детей разного возраста. И на вопрос: «Что из правил дорожного движения надо знать первокласснику, а что – одиннадцатикласнику?», правильный ответ – и тому, и другому надо знать все. Все, что относится к безопасности пешехода на дороге.
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