ГИБДД запустит «Лабораторию безопасности»

Во Владимирской области за два первых месяца этого года на пешеходных переходах произошёл 31 наезд на пешехода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких аварий выросло на 3,3%.

– Александр Михайлович, какую работу проводит ГИБДД для снижения детской аварийности?

– Мы вместе с другими регионами страны включились в социально-профилактическую и пропагандистскую кампанию «Сложности перехода». Она призвана сформировать у ребят безопасную модель поведения на дороге. Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области изготовило плакаты большим тиражом под названием «6 простых правил безопасного перехода для детей». Мы их направим в детские учреждения, одновременно наши сотрудники проведут там и в автошколах, автогородках лекции. Также проводим проверки регулируемых и нерегулируемых, подземных и надземных пешеходных переходов. Особое внимание уделяем организации движения у детских образовательных организаций с учетом внесенных изменений в госстандарты.

– Это – профилактика. А какие практические мероприятия нужны на дорогах?

– Дети остаются наименее защищенной категорией участников дорожного движения, поэтому очень важно обозначить дополнительные места для безопасного перехода пешеходов через дорогу в районе образовательных организаций, социальных, торговых и других объектов. А также привести в порядок тротуары, пешеходные дорожки, а также все технические средства организации дорожного движения, то есть светофоры, дорожные знаки, наружное освещение, разметку в нормативное состояние. Но эти меры эффективны только вместе с профилактикой. Ведь что получается? В 2016 году число ДТП с участием пешеходов по сравнению с 2015-м уменьшилось на 12%, но при этом на 9,1% возросло число ДТП с участием детей-пешеходов. В 39% случаев усматривается виновность самих детей, в 61% случаев – водителей. Значит, нужно объяснять и тем, и другим, как следует себя вести на дороге!

– Какова при этом роль родителей?

– Самая непосредственная. Все мы знаем о важности использования светоотражающих элементов на одежде, сумках и рюкзаках. Брелки, значки, нашивки и липучки стоят недорого, 30-100 рублей, а играют важнейшую роль в безопасности детей-пешеходов. Но вот мы провели проверки в школах и выяснили, что почти треть детей (а это больше 10 тысяч человек!) световозвращающих элементов не носят. И такое игнорирование полезных приспособлений – одна из основных причин попадания ребенка в ДТП в темное время суток.

В 2016 году в 14 из 18 автопроисшествий, произошедших в такое время, на одежде несовершеннолетних пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. Такие случаи зарегистрированы в областном центре, Александровском, Муромском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Меленковском, Собинском, Камешковском районах.

– Каковы действия муниципальных органов власти в рамках дорожных мероприятий?

– Понятно, что они должны содержать дороги в порядке. Ведь за последние полгода основная причина ДТП – как раз в недостатках зимнего содержания: отсутствие горизонтальной разметки проезжей части, скоплении льда на дороге. Важно своевременное оснащение дорог и тротуаров средствами технического регулирования. А это обязанность именно органов местного самоуправления. Их работа напрямую влияет и на «детскую» дорожную статистику, ведь сопутствующими условиями при более 73% наездах на детей-пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах стали нарушения требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

-А какие еще профилактические мероприятия будут проводиться во Владимирской области?

– Скоро в рамках программы создания центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма начнется новый проект «Лаборатория безопасности». Этот продукт предназначен для визуализации тем по детской безопасности на дорогах. Лаборатория безопасности – это автомобиль, на котором можно выезжать в отдаленные места региона вместе с преподавателями и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике. Именно такое методическое обеспечение позволяет отработать навыки безопасного поведения на дороге.

– Александр Михайлович, что нужно знать родителям, чтобы донести до детей важность правильного поведения на дорогах?

– Очень важно формулиро­вать правила в утвердительной форме. Например, «Если ты идешь по тротуару и тебе надо обойти препятствие – лужу, яму или еще что-либо, – то обходить это препятствие надо только по тротуару». Или сразу же после формулировки: «нельзя переходить проезжую часть на красный сигнал светофора» должна следо­вать рекомендация: «переходить проезжую часть можно толь­ко на разрешающий сигнал светофора». Несмотря на всю важность самих правил дорожного движения, надо учить детей не столько правилам, сколько анализу возникновения опасностей на дороге, нужно вырабатывать у детей иммунитет.

Ошибочно дифференци­ровать ПДД для детей разного возраста. И на воп­рос: «Что из правил дорожного движения надо знать перво­класснику, а что – одиннадцатикласнику?», правильный от­вет – и тому, и другому надо знать все. Все, что относится к безопасности пешехода на дороге.