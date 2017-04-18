На что жалуются в ГИБДД жители региона-33

И проблема эта – качество дорог. 60% жалоб – именно на это. Причем многие обращения поступили на электронную почту и через портал госуслуг.

– Несмотря на то, что за содержание дорог отвечают муниципальные власти и подведомственные им учреждения, инспекция вправе контролировать этот вопрос, – сообщил «Призыву» врио начальника управления ГИБДД МВД РФ по Владимирской области Александр Новиков. – Но инспекторам порой трудно разобраться, кто ответственный за данный участок дороги,

Только за 3 месяца нынешнего года региональное управление ГИБДД за 3 месяца выписало 564 предписания на устранение недостатков дорожного устройства. В 133 случаях нарушители пренебрегли предписаниями, и в итоге их привлекли к административной ответственности.

К сведению, за более чем сто аварий, произошедших на дорогах нашей области в первом квартале 2017 года, частичную вину несут и дорожники с чиновникам. По данным Госавтоинспекции, треть аварий случается по причинам неудовлетворительных дорожных условий: это отсутствие освещения, дорожной разметки, знаков.

При подтверждении таких сопутствующих аварии причин инспектора всегда привлекают к административной ответственности ответственных юридических или должностных лиц. А пострадавшие вправе взыскать с виновных дорожников и чиновников компенсацию материального и морального вреда через суд.

Фото: http://potrebiteli.guru/wp-content/uploads/2017/04/ avriya_iz_za_yamy_1_05195139-e1491421932232 -768×491.jpg