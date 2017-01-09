Сотрудники ГИБДД спасли паломников

В условиях сильных морозов, установившихся на территории Владимирского региона, наряду с основной задачей по обеспечению безопасности дорожного движения госавтоинспекторы ориентированы на оказание помощи автовладельцам. Так, экипажи дорожно-патрульной службы помогают водителям отогреться или сопроводить до ближайшего населенного пункта, починить автомобиль, при необходимости – вызвать эвакуатор.

Вечером 7 января инспекторы ГИБДД оказали помощь водителю рейсового автобуса «Владимир – Москва». Автобус, в салоне в которого находились 52 человека, заглох на участке трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе. Оперативно прибывшие сотрудники дорожно-патрульной службы помогли водителю завести транспортное средство. Однако, во избежание повторной поломки, было принято решение о доставке пассажиров в сопровождении наряда ДПС до ближайшей автостанции, расположенной в Покрове. Там пассажиры дождались другого автобуса, на котором доехали до места назначения.

В этот же день в аналогичной ситуации оказались пассажиры двух автобусов, следовавших из села Дивеево Нижегородской области. Не выдержав сильных морозов, автобусы сломались на мосту через Оку в Муроме.

И вновь помощь инспекторы ГИБДД подоспела оперативно – автобусы удалось завести. Паломники были доставлены в Благовещенский монастырь города Мурома.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть предельно осторожными на дороге в связи с сильными морозами и рекомендует ограничить поездки. Вместе с тем дорожное ведомство отмечает, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций инспекторы готовы оказать помощь любому участнику дорожного движения.

Фото: http://www.stopgazeta.ru/news/regions/5459/