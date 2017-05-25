Во Владимирскую область возвращаются заморозки

Пока во Владимире светит солнце, в Москве бушует гроза с градом. В столице объявлено штормовое предупреждение. По информации Гидрометцентра РФ, на Центральную Россию надвигается холодный воздух.

Характер погоды начнет меняться уже с сегодняшнего дня, а к выходным в регионе-33 заметно похолодает. В субботу столбик термометра остановится днем на отметке в 15-17 градусов, в воскресенье похолодает до 7-9 градусов. Ночные температуры в выходные будут колебаться от -1 до + 3. С завтрашнего дня южные ветры сменятся северными, местами пройдет небольшой дождь.

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