Владимирскую область накроет снегопад

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды примерно с шести вечера сегодняшнего дня в регионе ожидается сильный снегопад. На дорогах гололедица. Ветер южный 8 -13 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°С, днем -1…-6 °С.

В региональном управлении МЧС напоминают, что снегопад повышает риски возникновения происшествий, связанных с ДТП, возникновением заторов на трассах федерального значения, обрушением слабоукреплённых конструкций, крыш ветхих зданий, нарушением в работе систем жизнеобеспечения.

В связи с этим владимирцев просят воздержаться от передвижения на личном транспорте. А в случае происшествий звонить на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

А пока к надвигающемуся снегопаду в областном центре уже подготовились. По сообщению владимирской мэрии, учитывая прогнозы синоптиков, глава администрации Владимира Андрей Шохин дал задание подготовить дополнительную уборочную технику. Кроме того, поручено продолжить ежедневный мониторинг качества уборки дворов управляющими компаниями.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/931478/