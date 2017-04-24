Во Владимирскую область идет настоящее тепло

По прогнозам синоптиков, дальше температура воздуха начнет постепенно повышаться. Во вторник, согласно данным Гидрометцентра России, дневная температура достигнет отметки в 11 градусов, к среде потеплеет до плюс 16.

До середины недели в регионе-33 будет достаточно ясно, а со среды в области ожидаются осадки в виде кратковременных дождей. При этом температура достигнет показателей климатической нормы – в выходные синоптики обещают 17-20 градусов выше нуля.

Есть надежда, что теплая погода сохранится и на майские праздники. Так что уже сейчас можно планировать свой отдых, а дачникам готовиться к открытию сезона.

Напомним, что в этом году россиян ждут длинные выходные. На Первомай мы будем отдыхать три дня: 29 и 30 апреля и непосредственно 1 мая. Следующие четырехдневные выходные ждут нас накануне празднования Дня Победы: 6,7, 8 и 9 мая.

Фото: http://tut-interesno.org/wp-content/uploads/2012/12/MG_6522.jpg