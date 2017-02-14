Владимирскую область накрывает вторая волна гриппа

Эпидпорог по региону превышен на 21%

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За прошедшую неделю в лечебные учреждения за помощью обратились почти 13 тысяч человек,  почти 9 тысяч из  которых  – дети, – сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сейчас по региону-33 эпидпорог превышен на 21%. Во Владимире превышения не регистрируется. У девяти жителей области выявлен так называемый «гонконгский» грипп, восемь человек заболели  гриппом В.

В целях профилактики были частично закрыты два детских сада в Кольчугинском районе, две школы в Гороховецком, четыре школы в Гусь-Хрустальном районе и одна  – во Владимире.

Напомним, первая волна гриппа в регионе прошла в декабре. Тогда во Владимире на карантин были закрыты практически все школы.

Фото: http://zelenograd-news.ru/upload/ iblock/d2e/karantin_shkola.jpg

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