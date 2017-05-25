Росреестр расскажет, как узаконить самовольные постройки

Тема прямой телефонной линии: «Как зарегистрировать право на самовольную постройку?». Этот вопрос мучает многих, кто решился на строительство бани, гаража или дома.

Зачастую граждане сначала возводят строение, не обращаясь в администрацию за разрешение на строительство. И уже после пытаются узаконить постройку. 30 мая специалисты Росреестра дадут пошаговую инструкцию, как быстро и правильно оформить документы.

Все вопросы можно задать в период с трех дня до полпятого вечера. Телефон горячей линии – (4922) 45-08-79.

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