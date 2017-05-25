В суздальском квасе нашли лишнюю плесень

Специалисты Роскачества выяснили лабораторным путем под каким брендами скрывается банальная газировка, а какие марки кваса изготавливаются из высококачественного сусла. Популярный в нашей стране напиток исследовали аж по 26 показателям, включая качество используемого сырья, наличие дрожжей и плесени и применение искусственной газации.

В рамках исследования Роскачество изучило 30 наиболее популярных торговых марок кваса из 12 регионов России, в том числе “Традиционный” квас, произведенный ООО “Суздальские напитки”.

По словам заместителя руководителя Роскачества Марии Сапунцовой, «натуральный квас должен быть приготовлен из квасного сусла: ячменного или ржаного солода, ржаной муки или кукурузы, воды, сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий путем естественного брожения. Газированный «квасной» продукт получается с помощью искусственного добавления углекислого газа и купажирования различных веществ с применением искусственных добавок, сахарозаменителей и консервантов. Однако, если квас выпущен по ТУ, то это не является нарушением действующего законодательства. Тем не менее, Роскачество выступает за максимальную натуральность продукта, поэтому квас, претендующий на государственный Знак качества, должен быть изготовлен путем естественного брожения качественного натурального сырья без применения «лишней» химии».

Проведенные исследования показали высокую долю высококачественного кваса на рынке напитков. Более половины образцов кваса оказались достойными государственного Знака качества. Это напитки под торговыми марками «365 дней», «Бочковой классический», «Волжанка», «Вятский», «Домашний бочонок», «Лидский», «Наша семья», «Нижегородский», «Никола», «О’кей», «Опохмелофф», «Очаковский», «Ржаной бочонок», «Русский дар», «Русский квас», «Семейный секрет» и «Яхонт».

В четырех образцах – «Иванов Квас», «Останкинский завод напитков», «Хлебный Край», а также «Эко квас» – был обнаружен не характерный для кваса состав летучих напитков. Это не является нарушением, так как данные показатели не регламентируются обязательными нормами. Однако с точки зрения потребителя, эти напитки нельзя назвать классическим натуральным квасом.

Что касается обязательных требований безопасности, практически все исследуемые образцы с достоинством прошли все испытания. Лишь в трех случаях выявлено несоответствие кваса по микробиологическим показателям: в образцах «Аппетитно Круглый Год», «Букет Чувашии» и «Суздальские напитки» были обнаружены превышения обязательных норм по содержанию дрожжей и плесени.

– Технологические дрожжи, на основе которых изготавливается квас, – это хлебопекарные, пивные или квасные дрожжи. Но есть и другие дрожжи – дрожжи-вредители, а также плесени и бактерии-вредители. К появлению дрожжей-вредителей и плесеней ведут несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, какие-то «нечистоты» на производстве», – пояснила заместитель генерального директора национального союза производителей пива и напитков, кандидат биологических наук Валерия Исаева.

При этом исследователи отмечают, что квас, произведенный во Владимирской области является натуральным продуктом, так как произведен путем брожения. Кроме этого в продукте отсутствуют консерванты, подсластители и сахарозаменители.

Фото: http://o-polze.com/wp-content/uploads/2015/05/kvas.jpg