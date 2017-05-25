Цены в палаточные лагеря зашкаливают

Палаточные лагеря в этом году открываются в Судогодском, Ковровском, Петушинском районах области. Необычный отдых для детей обеспечивают частники. Ориентир в большей степени делают на гостей из Подмосковья и столицы. Потому что цены, мягко говоря, заоблачные – до 40 тысяч рублей за три недели.

Организаторы, конечно, обещают море положительных эмоций, экологичное пятиразовое питание, бани, водоемы, песни под гитару, катание на лошадях и байдарках, лесные походы. В социальных сетях мамочки подростков активно обсуждают тему летнего отдыха в палаточных лагерях. Всех пугают цены и безопасность. На счет последнего переживать не стоит. Пожнадзор и потребнадзор в обязательном порядке проверят все семь официально заявленных палаточных лагерей. Приготовление пищи, организация быта – все будет соответствовать противопожарным правилам и санитарным нормам.

На одном из совещаний вице-губернатор Михаил Колков заявил, что палаточный лагерь в Доброграде имеет вполне демократичные цены – 15 тысяч рублей. И пообещал, что муниципалитеты области найдут возможность, чтобы отправить в общей сложности 120 подростков бесплатно. Так что мамочки могут в местные администрации. Правда, на официальном сайте палаточного лагеря Доброграда тарифы на отдых несколько иные. 12 дней круглосуточного пребывания на территории обойдется родителям в 21 тысячу рублей, а 10-дневный отдых с утра и до вечера – в 14 тысяч рублей.

Фото http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/21727-mamadyshskikh-detej-i-podrostkov-priglashayut-na-otdykh-v-palatochnye-lagerya