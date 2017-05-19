Во Владимире троллейбус выехал на площадь Победы

И все – вчерашним днём. Сразу скажем, что ни в одном ДТП нет пострадавших. Водители и пассажиры целы, ущерб нанесен только машинам. Но в результате этих рядовых столкновений движение во многих участках города было парализовано на длительное время.

Утро началось с неудачного выезда троллейбуса на площадь Победы. Водитель так лихо завернул, что не вписался в поворот. Он выехал на брусчатку перед памятником в честь воинских частей, сформированных во Владимире в годы Великой Отечественной войны. При этом штанговые токоприёмники троллейбуса слетели с проводов. Вызволять обесточенного «рогатого» с пешеходной зоны пришлось с помощью спецтехники.

Парадокс, но после обеда в том же месте на повороте встретились «пятнашка» и рейсовый автобус. Столкновение, и они преградили сразу несколько полос в направлении Чайковского и проспекта Ленина.

На улице Мира пассажирский автобус 26-го маршрута столкнулся с легковой иномаркой марки «Хёндай». В районе Центрального парка образовалась огромная пробка.

Ближе к вечеру на Добросельской в автобус врезалась грузовая «ГАЗель».

В социальных сетях сегодня началось бойкое обсуждение минувшего «автобусного коллапса». Понятно, далеко не во всех авариях виноваты водители пассажирского транспорта. Но то, что они в последнее время нередко устраивают гонки, это факт.

Фото из группы «Подслушано Автомобилистов Владимир» сети «В Контакте».