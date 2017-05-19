Перед нами стояла задача сокращения убытков

– «Призыв» я редактировал в то время, когда он входил в империю Виктора Михайловича Шкулёва, известного российского медиа-менеджера. И перед «Призывом», как и перед другой областной газетой, которая входила в ту же медиа-империю – «Нижегородский рабочий», стояла задача сокращения убытков и выхода на самоокупаемость.

Инвесторы хотели возвратить вложенные инвестиции. И передо мной и моим нижегородским коллегой была поставлена задача выхода на точку безубыточности. Это, конечно, с материальной точки зрения, ничего хорошего не сулило коллективу. Мы работали в режиме жесткой экономии, сокращали любые затраты, в том числе и на оплату труда работников.

Это с одной стороны. С другой, значительные усилия были направлены на получение дохода, продажи рекламы. Эта тенденция не могла не сказаться на качестве журналистских материалов, поскольку честная, объективная журналистика и реклама не всегда совместимы.

Из «окологазетных» историй, конечно, запомнилось больше всего выселение нас из здания на Офицерской, 33а. В хамской форме, с выбрасыванием мебели из окон и ультимативными заявлениями «убираться».

Какие-то организации, в частности, «Владимирские ведомости», получили новые помещения, а «Призыв» и еженедельник «АиФ» вынуждены были арендовать офисы по коммерческим расценкам. Это тоже не способствовало созданию комфортных условий в коллективе.

Но при этом творческий состав редакции оставался сильным. Многие публикации «Призыва» до сих пор актуальны, мы брали серьезные темы, вели их, и мне за уровень этих материалов не стыдно.

Я с теплотой вспоминаю работу в «Призыве». Сегодняшнему составу газеты и самому изданию желаю удачи и процветания.

Сейчас Игорь Ефремов работает главным редактором газеты «Владимирские ведомости»