Светлана Орлова угостила министров лимонадом

По уже сложившейся традиции трехдневная программа форума открылась выставкой, на которой города и районы области, его ведущие предприятия, ремесленники и гости форума представили свой туристский потенциал. У «Белого дома» на площади в шесть с лишним тысяч квадратных метров разместились более четырех тысяч участников.

Одними из первых выставку, которая будет работать на протяжение всех трех дней, посетила губернатор Светлана Орлова, вице-премьер Виталий Мутко и министр финансов Антон Силуанов.

Заглянув в выставочный шатер города Владимира, гости не только познакомились с существующими арт-объектами древнего города, но узнали и о перспективных проектах: арт-центре «Владимирская вишня», где будут представлены картины владимирских художников, и «Старой аптеке», которую обещают возродить на прежнем месте в центре города уже к осени.

Аптека на Георгиевской была открыта во Владимире в 1805 году и является одной из старейших казенных аптек в нашей страны. Совсем скоро здесь появится музей.

Александр Неповинных из центра культуры и искусства «На Соборной» рассказал о том, что владимирцы и гости города смогут увидеть в новом музее.

– Уникальность музея в том, что мы хотим полностью воссоздать интерьер, который существовал в то время с использованием подлинных предметов. Часть из экспонатов находилась в этой старой аптеке – есть подлинные сигнатуры и флаконы с фирменным логотипом, другую часть принесли жители нашей Владимирской области. Некоторые экспонаты были найдены в ходе археологических раскопов вблизи здания аптеки. В музее также будет расположен музей сувениров, где будут продавать фиточаи и травы.

Остановились гости и у советских установок с лимонадом, которые сегодня можно увидеть на улицах Владимира. Светлана Орлова угостила министров освежающими напитками, и они продолжили свой путь.

Заинтересовала московских гостей и выставочная площадка Ковровского электромеханического завода. Особое внимание привлек вентокоптер. Это что-то вроде вертолета, который можно использовать в различных отраслях. Генеральный директор компании “Газнанотех” Дмитрий Сичинава рассказал, что подобные легкие летательные аппараты производят сегодня в Санкт-Петербурге и Коврове.

– Вентокоптеры могут летать на высоте, начиная с полуметра, и перевозить трех человек, – рассказал о новинке Дмитрий Сичинава. – Для туристической отрасли – это просто находка. На вентокоптере можно добраться в труднодоступные места за минимальное количество времени. Также эту машину можно использовать для метеорологических наблюдений и даже для обработки сельскохозяйственных угодий. При этом стоимость вентокоптеров и стоимость их обслуживания несопоставима с вертолетом.

Ну а те туристы, которые боятся высоты, смогут прокатиться на “Матрешке”. Два беспилотника, на которые делает ставку группа компаний “Волгабас” со временем будут использоваться для перевозки туристов во Владимире и Суздале.

– Туризм должен стать локомотивом нашей экономики, – отметила по окончании посещения выставки губернатор Светлана Орлова. – Отрадно, что у нас в области развиваются новые направления: это и агротуризм, и велотуризм, и кемпинги, экотуризм, гастрономический туризм. Я считаю, что в этой части у нас большие возможности.

– Россия богата своей культурой и историей, – продолжил министр финансов Антон Силуанов. – Это и привлекает туристов. Нам есть что рассказать и что показать. Вопрос только в поддержке инфраструктуры. На это нацелены действия и правительства, и регионов. Если еще в этом поднажать, то туристический поток увеличится в разы. А это существенный вклад в экономику субъектов РФ. Правительство разработало и реализует программу поддержки туризма. Она сейчас будет обновлена, и мы будем помогать именно тем субъектам, где необходимо поддержать развитие туристической отрасли.