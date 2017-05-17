Прокуратура Владимира потребовала убрать баню с озера

Как сообщает областная прокуратура, «законники» выиграли судебную тяжбу и готовы обеспечить людям свободный доступ к озеру Рахмановская старица. Сигнал о том, что обычным гражданам попасть на один из участков этого водоёма невозможно, поступил в прокуратуру города Владимира от жителей микрорайона Рахманов перевоз областного центра. В жалобе говорилось, что единственный удобный заход на озеро оказался огорожен. Некое частное лицо, посчитавшее себя «хозяином» данной территории, поставило забор.

Выехавшие на место прокурорские работники обнаружили, что да, действительно, 20 метров береговой линии – именно то место, которое традиционно использовалось для купания, огорожено сеткой-рабицей на расстоянии от 6,4 до 12 метров от уреза воды.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что непосредственно на акватории озера (официально признанного памятником природы) расположено плавсредство, которое является баней и используется для предоставления платных услуг.

По результатам проверки прокуратурой во Фрунзенский районный суд города Владимира предъявлено исковое заявление к собственнику земельного участка с требованиями обязать обеспечить свободный доступ неограниченного круга лиц к водному объекту и его береговой полосе путем демонтажа забора со встроенными в нем воротами, а также металлической лестницы с деревянными ступенями.

Кроме того, прокуратура требовала убрать с водоёма маломерное несамоходное судно (баню) вместе с причалом. Решением Фрунзенского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления его в законную силу прокуратурой города Владимира будут приняты меры по обеспечению контроля его реального исполнения. Что, по-видимому, будет непростой задачей: организаторы банных утех на озере просто так со своим бизнесом не расстанутся.

К сведению. Озеро «Рахмановская старица» является памятником природы регионального значения, образованным решением Исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся в 1976 году. Паспорт на него утвержден Госохотинспекцией администрации Владимирской области в 2014 году.

Фото: http://md1.tvil.ru/tmp/20151209/c1/657234.jpeg