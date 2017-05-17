Административный штраф за нарушение законодательства о закупках

16 мая 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им.Поспелова» по признакам нарушения предусмотренного частью 3 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В феврале 2017 года, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, по итогам проведенных запросов котировок заказчиком был заключен ряд контрактов на поставку товаров (перчаток, марли, ваты, бумаги) для нужд ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им.Поспелова» ранее семидневного срока, установленным законодательством.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал главного врача ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им.Поспелова» виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход бюджета.