Административный штраф за нарушение законодательства о закупках

Главный врач ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им.Поспелова» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

18 0
18 0

16 мая  2017 года  заместитель  руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  главного врача ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им.Поспелова» по признакам нарушения  предусмотренного  частью  3 статьи 7.32  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В феврале 2017  года, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, по итогам проведенных запросов котировок  заказчиком был заключен  ряд контрактов на поставку товаров (перчаток, марли, ваты, бумаги)  для нужд  ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им.Поспелова» ранее семидневного срока, установленным законодательством.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал главного врача ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им.Поспелова» виновным  в совершении административного правонарушения и привлек  его  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей  в доход бюджета.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы