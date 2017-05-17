«Ночные волки» нагрянут в Суздаль и Ковров

Мотопробег стартует в субботу в подмосковных Мневниках. Возглавит его основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов, большой патриот России и друг президента Путина. Первым пунктом по дороге из столицы станет Владимирская область. Байкеры планируют сделать остановки во Владимире и Суздале.

В Суздале встреча с прекрасным состоится в воскресенье, в 17-00, на Торговой площади. Как сообщается на сайте администрации г.Суздаль, в программе – байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» и, неожиданно, концерт солистов миланского оперного театра «La Scala» и «Новой Венской оперы».

Логично было бы, если бы байкеры побывали в других городах области, также входящих в Золотое кольцо – например, в Александрове или Юрьев-Польском. Однако третья остановка мотопробега предположительно будет в ковровском пригороде Доброград, который строится на деньги компании «Аскона».

Как сообщают коллеги с портала iKovrov, в конце апреля верховный байкер всея Руси прилетал туда на вертолете «Асконы». В Коврове экскурсии для него провели директор музея мотоциклов Лев Пестов и первый зам. генерального директора ковровского электромеханического завода Вячеслав Семёнов. Также Залдостанов пообщался с президентом компании «Аскона» Владимиром Седовым, и тогжа же пообещал включить Доброград в посвященный Золотому Кольцу пробег.

– Каждое байк-шоу, которое мы делаем ежегодно, – это всегда какой-то посыл людям. До сих пор они были посвящены славному прошлому. Так вот сейчас пришло время говорить о великом будущем, вектором которого должна стать модернизация, индустриализация страны. И её двигателями должны стать такие люди, как те, что живут и работают здесь, – энтузиасты, которые своим вдохновением, на свои средства создают музеи, производства, строят города! Поэтому эта точка является очень логичной в нашем маршруте, – объяснил Залдостанов.

О конкретной программе пока говорить рано, но известно, что обсуждались показательные выступления мотокаскадеров, встречи с ковровскими спортсменами, представляющими технические виды спорта, а также организация экспозиции мототехники производства ковровских предприятий – от первых зидовских мотоциклов до нынешних скутеров электромеханического завода, – сообщает iKovrov.

Фото: https://sevstory.ru/wp-content/uploads/2015/07/Хирург-мотик.jpg